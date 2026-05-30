Propuesta de matrimonio en el hospital: una historia de amor que conmovió a Paraná

Una pareja de ancianos vivió un momento emotivo en el Hospital San Martín de Paraná después de que ella sufriera un ACV. Tras recuperar su anillo de casamiento perdido, su esposo le pidió que se casara con él nuevamente.

Pensé que se moría y que yo me iba con ella: la propuesta de casamiento en un hospital que conmovió a Paraná . Olga, de 85 años, sufrió un accidente cerebrovascular y fue internada en el Hospital San Martín de Paraná .

Poco antes del episodio, había perdido su anillo de casamiento, una alianza que llevaba 37 años. Mientras ella se recuperaba, su familia buscó el anillo sin éxito, hasta que finalmente lo encontraron. Alejandro, su esposo, decidió llevar personalmente el anillo al hospital. Al llegar a la habitación, Olga volvió a preguntar por él.

Alejandro escondió una mano detrás de la espalda y luego mostró los dedos con la alianza. La emoción fue inmediata. Pero la sorpresa no terminó allí: mientras sostenía su mano, Alejandro le pidió que se casara con él nuevamente. Las lágrimas aparecieron de inmediato, tanto en Olga como en los presentes.

Tras varios días de internación, Olga recibió el alta y regresó a su casa, donde la esperaba el abrazo de su familia. La pareja, que lleva décadas juntas, prefiere disfrutar el presente sin apuro y la renovación de votos, por ahora, deberá esperar. La experiencia los unió todavía más y agradecieron el trabajo del Hospital San Martín y todo su personal.

La historia, cargada de emotividad, demuestra que el amor puede renovarse en los momentos más inesperados, incluso en una habitación de hospital, con una alianza recuperada y la certeza de seguir caminando juntos





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