Propuesta de desregulación del cabotaje interior avanza entre el Ejecutivo y legisladores provinciales

El proyecto de Ley de Cabotaje, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y presentado por legisladores de Corrientes, Chaco y Entre Ríos, busca ampliar las condiciones para autorizar buques extranjeros en puertos argentinos, simplificando trámites y permitiendo escalas múltiples. La iniciativa provoca polémica con el sindicato SICONARA, que advierte sobre la pérdida de estándares laborales y la necesidad de un régimen competitivo para recuperar buques bajo bandera nacional.

El debate sobre la desregulación de la marina mercante argentina ha entrado en una nueva fase, impulsada por el Gobierno de Javier Milei que está preparando su propio proyecto de ley para presentar al Congreso a principios de junio.

Según informaron a El Cronista los legisladores provinciales Diógenes González (Corrientes), Guillermo Agüero (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos), la iniciativa busca modificar el Decreto‑Ley Nº 19.492/44, vigente desde 1944 y que regula el cabotaje interior. El proyecto, que ya circula en un proceso de ida y vuelta entre la oficina del ministro de Economía, Federico Sturzenegger, y el secretario de Desregulación Alejandro Cacace, pretende ampliar los supuestos bajo los cuales la autoridad competente puede autorizar la presencia de buques extranjeros en rutas nacionales.

En su redacción preliminar, el artículo 6 permite que se concedan autorizaciones cuando existan razones de interés público, eficiencia logística, integración regional o insuficiencia de la oferta nacional, y elimina la necesidad de tramitar una autorización distinta por cada escala que el buque realice en puertos argentinos. Además, se propone que los permisos sean de carácter general o automático, en lugar del actual esquema caso por caso, y que los buques puedan efectuar múltiples escalas dentro del mismo itinerario sin interrupciones burocráticas.

Los autores del proyecto argumentan que el marco regulatorio actual limita la optimización del corredor fluvial Paraguay‑Paraná, generando distorsiones que repercuten negativamente en la economía del país, sobre todo en las cadenas de exportación agroindustrial y de hidrocarburos. En paralelo, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, está trabajando en una medida que permitiría la entrada de buques de bandera extranjera por periodos de hasta noventa días sin que tengan que cambiar a pabellón nacional.

La tripulación, sin embargo, tendría que estar compuesta exclusivamente por ciudadanos del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia o Uruguay), descartando la contratación de marinos de origen asiático. Según fuentes del ministerio, esta disposición también serviría para regularizar la situación de armadores argentinos que actualmente operan bajo bandera paraguaya, facilitando su retorno al registro nacional.

El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), encabezado por Mariano Vilar, ha rechazado rotundamente la propuesta, denunciando que el argumento central de la desregulación -el supuesto ahorro en costos laborales- ignora que el modelo argentino garantiza estándares profesionales, capacitación permanente y seguridad en la navegación. El sindicato sostiene que el verdadero problema es la ausencia de un régimen competitivo que permita recuperar los buques que migraron a registros extranjeros; muchos de esos buques, según la organización, fueron originalmente argentinos.

El especialista naval Fernando Morales, citado por La Nación de Paraguay, recordó que el vecino ha desarrollado la tercera flota mundial de cabotaje fluvial gracias a un esquema impositivo conocido como 10+10+10, y señaló que trasladar una barcaza de Asunción a Buenos Aires bajo bandera paraguaya cuesta aproximadamente la mitad que hacerlo bajo bandera argentina. Este diferencial de costos constituye, según Morales, el nudo crítico que cualquier reforma debe despejar para dejar de ser un simple cambio de papel y convertirse en una verdadera modernización del sector marítimo.

La discusión sigue abierta, con una posible votación en el Congreso el 24 de junio, tras la firma del despacho prevista para el miércoles 17 de junio





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