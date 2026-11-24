Diputado Joaquín Blanco presenta proyecto para crear organismo que coordine transporte público y tarifario en Rosario y su zona de influencia metropolitana.

El diputado provincial socialista Joaquín Blanco presentó oficialmente este martes una iniciativa legislativa clave para reestructurar la movilidad en la Región Metropolitana de Rosario. El proyecto propone la creación de la Autoridad de Movilidad Metropolitana de Rosario, un nuevo organismo gubernamental diseñado para planificar, coordinar y administrar de manera integral el transporte público en toda la zona de influencia urbana y periurbana.

Contexto Demográfico y Crecimiento del Tráfico

La necesidad de esta medida surge de un diagnóstico claro sobre la magnitud y el ritmo de los desplazamientos diarios en la región. Actualmente, Rosario y su área metropolitana registran un volumen estimado de 2,15 millones de viajes por día, lo que representa un aumento significativo respecto a los datos históricos disponibles para la zona.

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Este crecimiento demográfico y de movilidad se contrasta con cifras de la última Encuesta Origen-Destino metropolitana, realizada en el año 2008, la cual contabilizaba aproximadamente 1,85 millones de viajes diarios. La diferencia entre ambos períodos evidencia una presión constante sobre la infraestructura de transporte existente, que actualmente opera con una lógica fragmentada por distintas jurisdicciones.

De estos 2,15 millones de viajes, se calcula que entre 205 mil y 220 mil desplazamientos cruzan los límites del municipio de Rosario. Este flujo interjurisdiccional interpela directamente al sistema de transporte, evidenciando que la movilidad urbana no puede resolverse mirando exclusivamente los límites de la ciudad, tal como planteó el legislador socialista.

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Mecanismos de Integración y Servicios

La Autoridad de Movilidad Metropolitana de Rosario tendría como objetivo principal superar la lógica de recorridos y servicios aislados que caracterizan al sistema actual. El organismo buscará construir una red integrada que reduzca los tiempos de viaje y facilite las conexiones entre las diversas localidades que conforman el área metropolitana.

Entre las funciones específicas del nuevo organismo, se contempla la elaboración de un plan metropolitano de movilidad que coordine los diferentes modos de transporte. Esto incluye una mayor articulación entre colectivos, trenes, bicicletas y centros de transferencia, buscando mejorar la eficiencia general del sistema para los usuarios.

Asimismo, la iniciativa propone avanzar hacia una tarifa integrada y establecer un sistema unificado de información en tiempo real para todos los usuarios. Esto pretende solucionar las dificultades actuales para combinar diferentes líneas de colectivos, las cuales se traducen en mayores tiempos de traslado y falta de previsibilidad para quienes viajan diariamente por trabajo, estudio u otras actividades.

Estructura de Gobierno y Representación

La gobernanza del nuevo organismo estará a cargo de un directorio integrado por representantes de los distintos niveles de gobierno implicados en la movilidad regional. La estructura incluirá participación del gobierno provincial, la Municipalidad de Rosario y los municipios de la región que decidan incorporarse voluntariamente al proyecto.

La adhesión de los municipios vecinos estará sujeta a la aprobación de sus respectivos concejos deliberantes, permitiendo una expansión flexible de la autoridad según la voluntad política local. Esta estructura busca reflejar la realidad de una zona metropolitana donde las decisiones administrativas deben ser consensuadas entre múltiples actores públicos.

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Financiamiento y Distribución de Recursos

Un pilar fundamental de la propuesta es la reordenación del financiamiento del transporte público mediante la creación de un Fondo Metropolitano de Movilidad y una Cámara de Compensación. Durante el año 2025, los recursos destinados a sostener el sistema promediaron más de 84.500 millones de pesos anuales, cifras que exigen una gestión transparente y eficiente.

El análisis de la inversión pública revela una distribución específica de los aportes: la Provincia aportó alrededor del 52 por ciento, equivalente a casi 44.000 millones de pesos; la Municipalidad de Rosario cubrió el 30 por ciento, unos 25.000 millones; y el Estado nacional representó el 18 por ciento restante, aproximadamente 15.000 millones, principalmente mediante los beneficios de la tarjeta SUBE.

La Cámara de Compensación distribuirá estos ingresos entre los distintos servicios y jurisdicciones según criterios objetivos predefinidos. Estos factores incluyen los kilómetros recorridos, las prestaciones realizadas, la cantidad de pasajeros transportados, los costos operativos y la calidad del servicio brindado, asegurando que cada nivel de Estado reciba una contraprestación clara.

Retos Tarifarios y Nuevos Servicios

El contexto económico y tarifario que rodea esta iniciativa es crítico para su implementación y aceptación social. Se ha documentado que la tarifa del transporte interurbano aumentó más del mil por ciento en tres años, un dato que resalta la urgencia de regular los costos y mejorar la eficiencia para evitar aumentos descontrolados.

Además de la gestión de rutas existentes, la Autoridad tendrá como objetivo desarrollar servicios de transporte a demanda específicos para zonas de baja densidad poblacional. Estos servicios estarán dirigidos a horarios nocturnos y días no hábiles, contextos donde los recorridos convencionales pueden resultar menos eficientes y cubrir la demanda real de los usuarios.