Propuesta de ampliación del Régimen de Ganancias Simplificado y sus implicaciones tributarias

La reforma del Régimen de Ganancias Simplificado pretende permitir la adhesión de prácticamente todos los contribuyentes, eliminar topes de ingresos y patrimonio, y mantener la presunción de exactitud salvo en casos de diferencias significativas que activan revisiones retroactivas y sanciones.

El proyecto de reforma del Régimen de Ganancias Simplificado busca ampliar considerablemente la posibilidad de incorporación de contribuyentes a esta modalidad, que hasta ahora estaba restringida a un grupo reducido de sujetos, principalmente a los grandes contribuyentes nacionales.

Según explican Félix Rolando, de Andersen Argentina, y César Litvin, del estudio LLA, el nuevo esquema eliminará los topes de ingresos y patrimonio que actualmente impiden que muchas empresas y personas físicas accedan al régimen simplificado. Con la propuesta, cualquier contribuyente podrá presentar la declaración simplificada sin necesidad de detallar su patrimonio ni de determinar el consumo, lo que reduciría la carga administrativa y facilitaría el cumplimiento tributario.

El objetivo es garantizar una mayor igualdad de trato, ya que la carga informativa será la misma para todos, independientemente de su tamaño económico. En caso de que la autoridad fiscal detecte una diferencia significativa en la revisión de la declaración, se activarán mecanismos de control más estrictos.

La normativa establece tres criterios objetivos para calificar una diferencia como relevante: una omisión de ingresos o deducciones improcedentes que genere un incremento del impuesto a favor del fisco igual o superior al quince por ciento del total declarado; una diferencia nominal que supere los cien millones de pesos, umbral fijado por el Régimen Penal Tributario; y la utilización de comprobantes o facturas apócrifas que alteren el saldo a favor del fisco. Si se supera cualquiera de estos criterios, la protección que ofrece la presunción de exactitud se pierde, y la administración tributaria (ARCA) podrá revisar retroactivamente los períodos fiscales anteriores que no estén prescritos, tanto en Ganancias como en IVA.

El contribuyente podrá rectificar su declaración pagando la diferencia con intereses, pero en caso de que no lo haga, se activarán las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Tributario, incluyendo multas por omisión o defraudación y, en su caso, acciones penales. Los principales beneficios del régimen simplificado son el "efecto liberatorio" del pago del año base y la "presunción de exactitud" que blindan los años anteriores frente a la fiscalización retroactiva.

Sin embargo, la aparición de una diferencia significativa actúa como un disparador que desmantela completamente esa protección, devolviendo al contribuyente al régimen general de fiscalización integral. La propuesta de reforma intenta reducir este riesgo al ampliar la base de obligados y simplificar los requisitos de información, lo que según los expertos debería traducirse en una mayor seguridad jurídica y un menor número de controversias ante la Justicia.

En síntesis, la nueva ley busca ampliar la cobertura del Régimen de Ganancias Simplificado, mantener sus ventajas en términos de carga informativa y protección legal, y establecer garantías claras para que las diferencias relevantes activen mecanismos de revisión sin comprometer la estabilidad tributaria de los contribuyentes que opten por este esquema





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ganancias Simplificado Fiscalización ARCA Reforma Tributaria Presunción De Exactitud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ganancias por alquileres y venta de inmuebles: las alertas sobre los cambios del gobiernoEl decreto reservó la exención para las personas humanas y sucesiones indivisas. Los especialistas consideran que es una “limitación subjetiva”: la reglamentación excluyó a sociedades y fideicomisos.

Read more »

Un especialista en impuestos explicó cómo usar los dólares del colchón sin que la UIF pueda activar sus alarmasTras estar con Toto Caputo, César Litvin recomendó adherir al Régimen Simplificado de Ganancias para 'usar los dólares negros, no los sucios'.

Read more »

Régimen Simplificado de Ganancias: adherir sin errores y evitar exclusionesEl texto explica que solo contadores con experiencia identifican puntos clave como participaciones societarias, bienes en el exterior y activos exentos al medir el patrimonio. El Régimen Simplificado es opcional para personas humanas y sucesiones indivisas, basado en datos precargados por ARCA. Reduce cargas formales pero requiere controles previos. Se detallan requisitos de adhesión, causas de exclusión y procedimiento paso a paso.

Read more »

Ganancias: ARCA simplifica el trámite para evitar el doble cobro del impuesto a este grupoLa norma fue publicada este miércoles y apunta a simplificar el procedimiento. A quiénes alcanza.

Read more »