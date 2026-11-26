El SMN prevé fin de semana con máximas de 34°C en AMBA. Consulta la evolución térmica para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) ha emitido un pronóstico detallado para el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA), anticipando un jueves con temperaturas máximas de 28 grados Celsius. Esta jornada marcará el comienzo de un ascenso térmico significativo que culminará en un fin de semana caracterizado por un calor intenso y sostenido.

Pronóstico térmico y nubosidad en ascenso

La autoridad meteorológica nacional anticipa una jornada con condiciones de buen tiempo general, aunque se espera un aumento gradual de la nubosidad durante el transcurso del día. El ambiente se mantendrá cálido, con marcas térmicas que evolucionarán a lo largo de las horas, reflejando la entrada de una masa de aire más caliente en la región pampeana.

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El SMN indica que el calor se elevará en franco ascenso hacia el fin de semana, alcanzando picos de hasta 34 grados Celsius. Este incremento térmico representa una variación considerable con respecto a los valores registrados el día jueves, estableciendo un nuevo récord estacional para la zona del Gran Buenos Aires en los próximos días.

Evolución de las condiciones atmosféricas diurnas

Durante la madrugada, el cielo se prevé despejado, permitiendo una salida térmica eficiente que mantendrá las temperaturas frescas al amanecer. A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar ligeramente, ofreciendo un cielo parcialmente nublado que no impedirá la llegada de la radiación solar.

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Hacia la tarde, las nubes se volvieran más presentes, dejando el cielo algo nublado, para volver a parcialmente nublado durante las horas nocturnas. El organismo oficial asegura que no existe probabilidad de lluvias, lo que permitirá que el calor se concentre y no se disipe mediante precipitaciones, manteniendo una amplitud térmica marcada entre el amanecer fresco y la tarde templada a cálida.

Impacto térmico en Ciudad de Buenos Aires y conurbano

Con el correr de los días, se afirmará progresivamente el ascenso de las temperaturas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense. Este fenómeno climático dará paso a un fin de semana de pleno calor, donde la sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la alta humedad relativa que acompaña a este tipo de sistemas de alta presión.

La situación se caracterizará por un cielo algo nublado durante la mayor parte de la jornada diurna, con ligeros claros en horas de la tarde que no mitigarán significativamente el calor acumulado. Las temperaturas mínimas se mantendrán elevadas, impidiendo la recuperación nocturna adecuada que suelen brindar las noches de otoño o primavera temprana.

Alternativas al calor y contexto regional

Mientras las autoridades sanitarias y meteorológicas monitorean la situación, la población deberá tomar precauciones adicionales frente a la ola de calor. En otros ámbitos de la actualidad nacional, se han activado medidas complementarias, como la entrega gratuita de antenas Starlink para familias con planes de Anses, buscando mejorar la conectividad en zonas vulnerables.

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Asimismo, el contexto local no se limita únicamente al clima, dado que eventos deportivos como la eliminación de Independiente Rivadavia por parte de Boca en cuartos de final mantienen el interés social. Sin embargo, el foco principal durante este fin de semana permanecerá en la adaptación ciudadana ante los 34 grados previstos por el SMN.