Pronóstico extendido de clima gris y frío para Buenos Aires durante la segunda mitad de mayo

Se espera una semana de cielo nublado, temperaturas entre nueve y dieciséis grados y lluvias intensas retrasadas que podrían llegar a finales de la quincena, con aumento de la inestabilidad a principios de junio.

El pronóstico meteorológico para la capital argentina indica la persistencia de condiciones grises, húmedas y frías durante la mayor parte de la próxima quincena. Los modelos atmosféricos señalan que la masa de aire templado que domina la zona se verá obstaculizada por una capa extensa de nubes bajas que impedirá la llegada de los rayos solares habituales del verano tardío.

Esta cobertura nubosa, que se mantiene prácticamente ininterrumpida desde el inicio de la semana, genera una sensación de continuidad otoñal aun cuando el calendario marque todavía los últimos días del otoño. La temperatura máxima esperada oscilará entre los quince y dieciséis grados, mientras que el mínimo nocturno se mantendrá en torno a los nueve a doce grados, lo que condiciona una sensación térmica fresca y ligeramente penetrante en las zonas urbanas y suburbanas.

Los habitantes de los barrios tradicionales y de los asentamientos periféricos deberán prever la necesidad de ropa de abrigo ligera durante todo el día, incluso en los periodos de mayor insolación parcial que todavía se presentan entre los intervalos de nublado denso. En cuanto a la evolución de los fenómenos de precipitación, los expertos explican que la llegada de lluvias intensas se ha pospuesto en comparación con las previsiones iniciales.

La razón de este retraso radica en la lenta reorganización de los sistemas de presión que controlan la circulación del aire húmedo sobre la región del Río de la Plata. Cuando finalmente se produzca el cambio estructural de la atmósfera, se espera que los chubascos se presenten con mayor vigor, acompañados de ráfagas de viento moderadas y una posible acumulación de agua en los sectores más bajos de la ciudad.

Sin embargo, durante los primeros siete días no se anticipan eventos extremos ni descensos bruscos de la temperatura que pudieran desencadenar situaciones de riesgo para la población. El viernes veintiocho de mayo se prevé una ligera inestabilidad atmosférica, aunque sin generar acumulados de agua significativos, lo que permitirá que la jornada continúe mayormente despejada y con una sensación de frescura constante. A partir del día cinco de junio, los pronósticos indican una nueva fase de mayor actividad convectiva.

En esa fecha se espera la aparición de sistemas de baja presión que favorecerán la generación de tormentas localizadas con probabilidad de lluvias moderadas y ráfagas ocasionales. Los servicios de alerta meteorológica recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas básicas, como revisar el estado de los desagües, evitar la circulación innecesaria en zonas propensas a inundaciones temporales y estar atentos a las actualizaciones de los boletines de condiciones climáticas.

En síntesis, la capital experimentará un periodo prolongado de clima invernal anticipado, caracterizado por nubes persistentes, temperaturas moderadamente bajas y una fase de precipitaciones intensas que se retrasará pero que, cuando llegue, lo hará con mayor intensidad. La población debe adaptar sus actividades diarias a estas condiciones, planificando itinerarios más seguros y considerando la posibilidad de retrasos en el transporte público y privado debido a la presencia de agua en la vía pública





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