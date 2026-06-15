Pronóstico del tiempo: semana fría con descenso térmico, nubosidad y lloviznas para el fin de semana

La región afrontará días con temperaturas bajas, cielos que variarán entre despejados y parcialmente nublados, y posibilidad de precipitaciones ligeras a partir del jueves. El frío se intensificará, especialmente en zonas suburbanas con riesgo de heladas.

El pronóstico del tiempo para la región indica que la semana comenzará con condiciones meteorológicas marcadas por el frío intenso y cielos despejados. Se esperan temperaturas mínimas que no superarán los 10 grados Celsius, especialmente en áreas conurbanas donde podrían registrarse heladas.

El viento será leve o estará en calma, lo que evitará una sensación térmica aún más baja. Durante la mañana del lunes, el cielo estará completamente despejado, permitiendo una tarde con temperaturas agradables que alcanzarán un máximo de 15 grados, configurando una jornada de gran amplitud térmica. La noche será ventosa, con cielo despejado y una temperatura de 9 grados.

Para el martes, el día iniciará con un amanecer despejado pero frío, aunque la rápida recuperación térmica gracias al sol y la llegada de aire templado llevará la máxima a 18 grados. La noche será moderadamente ventosa, con cielo ligeramente nublado y temperatura en torno a 12 grados. El miércoles traerá un cambio: mayor nubosidad desde la mañana, viento moderado del sudeste que reducirá la sensación de calor y una máxima que no superará los 14 grados.

Hacia el mediodía el viento rotará al este, incrementándose, y la tarde será menos soleada. La noche cerrará con 12 grados, cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el río. El jueves será la jornada más complicada para actividades al aire libre, con un piso térmico de 9 grados y pronóstico de lloviznas ligeras que se intensificarán después del mediodía, prolongándose hasta el atardecer. Esto mantendrá la temperatura en unos 13 grados durante la tarde.

El viernes el sol aparecerá de manera gradual: la mañana empezará con cielo mayormente nublado y mínima baja, pero la nubosidad se disipará progresivamente, dejando una tarde con varios pasajes soleados y una máxima de 15 grados. La noche será segura para actividades al aire libre, con viento leve y 11 grados. El sábado se presentará estable, con viento suave del noroeste, cielo algo nublado y máxima de 15 grados.

Sin embargo, hacia la medianoche podría ingresar un frente que traiga desmejoras, sin descartar alguna lluvia aislada, aunque algunos modelos retardan este escenario hasta la madrugada del domingo. El domingo se caracterizará por mucha nubosidad, viento del sur y una mañana inestable que evolucionará hacia una tarde con sol intermitente y máxima de 14 grados, con temperatura cayendo marcadamente hacia la noche.

En general, la semana estará dominada por aire frío y seco, lo que eliminará las nieblas de los últimos días. Se anticipan los días más fríos y cortos del año, con el inicio del invierno astronómico a finales de junio y temperaturas bajas





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