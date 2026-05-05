Pronóstico del tiempo: Semana con clima agradable y descenso de temperaturas en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con condiciones climáticas favorables al inicio, pero con un descenso de temperaturas y posible inestabilidad a partir del miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) indica que la semana continuará, al menos durante el martes, con condiciones climáticas favorables y temperaturas agradables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes casi ideal, con un cielo que comenzará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, evolucionando hacia un cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 24 grados Celsius, lo que lo convierte en un día especialmente agradable para esta época del año.

Esta situación representa una continuidad de las buenas condiciones climáticas que se han estado experimentando en la región, ofreciendo un respiro antes de la llegada de un frente frío. La ausencia de lluvias y las temperaturas moderadas permitirán disfrutar de actividades al aire libre y facilitarán las tareas cotidianas.

Es importante destacar que, a pesar del cielo nublado en la tarde y noche, no se esperan precipitaciones significativas durante el martes, lo que contribuirá a mantener un ambiente seco y confortable. La calidad del aire también se espera que sea buena, lo que mejorará aún más las condiciones para las personas sensibles a la contaminación. En resumen, el martes se presenta como un día propicio para disfrutar del clima primaveral en el AMBA.

Sin embargo, esta bonanza climática no durará mucho. El SMN prevé un cambio en las condiciones a partir del miércoles, con el regreso de la inestabilidad atmosférica. El miércoles se caracterizará por un cielo entre mayormente nublado y nublado, con una alta probabilidad de tormentas tanto en la tarde como en la noche. A pesar de la llegada de las tormentas, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 16 y los 24 grados Celsius.

Esta combinación de nubes y tormentas podría generar algunas molestias, especialmente durante los desplazamientos y las actividades al aire libre. Se recomienda tomar precauciones y estar atento a las actualizaciones del pronóstico del tiempo para evitar sorpresas. La inestabilidad climática se extenderá, al menos, hasta el jueves, con probabilidades de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana.

A partir de la tarde del jueves, se espera una mejora en las condiciones, con la llegada de viento y un ingreso de aire frío que provocará un descenso en las temperaturas. Las temperaturas para el jueves rondarán entre los 16 y los 20 grados Celsius. Este cambio en la masa de aire marcará el inicio de un período más fresco y ventoso en el AMBA. El desplome térmico se hará sentir con mayor intensidad a partir del viernes.

Si bien el viernes se presentará con buen clima, estará acompañado de fuertes vientos, lo que generará una sensación térmica más baja. Las temperaturas estimadas para el viernes son de 8 grados Celsius de mínima y 15 grados Celsius de máxima. El sábado continuará ventoso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 15 grados Celsius.

El domingo, aunque las condiciones mejorarán, con un cielo entre algo nublado y despejado, se espera otro leve descenso térmico, con una mínima de 6 grados Celsius y una máxima de 16 grados Celsius. Este descenso gradual de las temperaturas indica que el otoño está avanzando y que el clima se está volviendo más frío. Se recomienda a la población tomar precauciones y abrigarse adecuadamente para evitar problemas de salud relacionados con el frío.

La combinación de viento y bajas temperaturas podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que es importante protegerse del frío y evitar la exposición prolongada al viento. En resumen, la semana comenzará con buen clima y temperaturas agradables, pero terminará con un descenso térmico y condiciones más frías y ventosas





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