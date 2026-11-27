El Servicio Meteorológico Nacional advierte por temperaturas máximas de hasta 34 grados en Capital Federal y alrededores durante el fin de semana de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico detallado que señala condiciones de calor intenso y estabilidad atmosférica para la Capital Federal y sus alrededores durante el fin de semana del 27 al 29 de noviembre. La autoridad meteorológica nacional confirma que no se esperan lluvias durante toda la jornada, mientras las temperaturas máximas superan los 30 grados centígrados en cada uno de los días pronosticados.

Clima viernes 27 noviembre en Buenos Aires

La jornada del viernes 27 de noviembre se desarrollará con cielos algo nublados tanto durante la mañana como en la tarde, para luego registrar un período parcialmente nublado por la noche. Los vientos soplarán desde el noroeste y del norte, contribuyendo a mantener un ambiente húmedo y cálido sin precipitaciones.

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Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 19 grados centígrados y un máximo de 32 grados centígrados. Los residentes deben prepararse para la sensación térmica elevada, ya que la humedad relativa potencialmente exacerbada por los vientos del norte hará que el calor sea más notorio durante las horas centrales del día.

Proyección sábado 28 noviembre despejada

Para el sábado 28 de noviembre, el panorama climático mejora en términos de nubosidad, con cielos despejados durante la madrugada y la mañana, aunque se espera que el cielo se vuelva algo nublado durante la tarde y la noche. Los vientos continúan con dirección noroeste y del norte, manteniendo la dinámica atmosférica similar al día anterior.

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La banda térmica se ampliará ligeramente, registrando un mínimo de 21 grados centígrados y alcanzando una máxima de 33 grados centígrados. Al igual que en la jornada previa, el pronóstico no contempla ninguna probabilidad de precipitaciones, lo que garantiza un día seco para las actividades al aire libre y el transporte en la región metropolitana.

Domingo 29 noviembre: Ola de calor regional

El domingo 29 de noviembre se prevé la jornada más calurosa del fin de semana, con un cielo algo nublado que no impedirá el ascenso significativo de la temperatura. Los vientos cambiarán su dirección, soplando desde el sudoeste y del noreste, lo que puede generar variaciones locales en la sensación térmica.

El Servicio Meteorológico Nacional estima una temperatura mínima de 23 grados centígrados y una máxima que alcanzará los 34 grados centígrados. Esta cifra representa un pico térmico notable que requerirá precauciones adicionales, especialmente para grupos vulnerables y personas que realicen actividades físicas intensas durante las horas de mayor insolación.

Riesgos por calor y recomendaciones de salud

La progresión de las temperaturas hacia los 34 grados del domingo exige que la ciudadanía adopte medidas preventivas ante el riesgo de golpe de calor. La hidratación constante, el uso de protector solar y la evitación de la exposición solar directa entre las 11 y las 17 horas son medidas esenciales para mitigar los efectos adversos del clima.

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Aunque no hay alerta de lluvias, la combinación de altas temperaturas y nubosidad parcial puede generar inestabilidad térmica. Las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse en lugares ventilados y monitorear los síntomas de deshidratación, dado que la humedad acumulada por los vientos del norte durante los primeros días del fin de semana incrementa la carga térmica en el organismo.