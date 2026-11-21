El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre altas temperaturas y tormentas aisladas en el AMBA este sábado 21 de noviembre, con máximas de 27 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional ha difundido un pronóstico detallado para el fin de semana largo, destacando condiciones climáticas sumamente agradables caracterizadas por temperaturas elevadas. La población del Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para recibir un sábado 21 de noviembre con un cielo que presentará variabilidad notable a lo largo de la jornada, pero con un ambiente cálido predominante.

Detalles térmicos y alertas para el sábado

Los datos oficiales indican una amplitud térmica moderada para este fin de semana, registrando una temperatura mínima estimada de 17°C y una máxima que alcanzará los 27°C . Hacia el cierre de la jornada, llegará la inestabilidad a la región, con un pronóstico específico de tormentas aisladas que podrían afectar las actividades al aire libre de los habitantes de la capital y sus alrededores.

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Evolución climática para el domingo y la semana

Para quienes planifiquen actividades durante el resto del fin de semana y el inicio de la próxima semana laboral, el termómetro mantendrá registros primaverales e incluso mostrará un leve ascenso progresivo. Se espera un domingo con una mañana un poco más fresca en comparación con el sábado anterior, con una mínima de 15°C , mientras que la máxima repetirá los 27°C .

Proyección de temperaturas para el inicio de la semana

El arranque de la próxima semana laboral traerá un aumento significativo de la temperatura, superando los valores registraron en los días previos. Se pronostica una mínima de 16°C y una máxima que trepará hasta los 29°C , lo que constituirá un día notablemente más caluroso para la población del AMBA.

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Recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas

Dada la predicción de tormentas aisladas y el aumento sostenido de la calor, se recomienda a la población tomar precauciones adecuadas. Es fundamental hidratarse constantemente y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día cuando los rayos ultravioleta son más intensos.

Precauciones ante fenómenos meteorológicos extremos

Ante la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires deben estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional . Se sugiere proteger los objetos expuestos en exteriores y verificar el buen funcionamiento de los sistemas de desagüe en zonas propensas a inundaciones.

Impacto en la vida cotidiana y actividades al aire libre

Las condiciones climáticas descritas influirán directamente en la planificación de eventos sociales, deportes y trabajos externos. Los organizadores de actividades al aire libre deben considerar la probabilidad de tormentas y la alta temperatura como factores clave para garantizar la seguridad y comodidad de los participantes.