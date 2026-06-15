Pronóstico de lluvias intensas y calor extremo para México: Canales de baja presión, onda tropical y frente frío generan alertas en múltiples estados

El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre un complejo sistema meteorológico que afectará a gran parte de México con lluvias fuertes, tormentas y granizo, mientras persiste una ola de calor en el norte. Se detallan los estados más afectados y se recomienda extremar precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico detallado para los días lunes 15 y martes 16 de junio, advirtiendo sobre un significativo patrón de lluvias y tormentas que afectará gran parte del territorio mexicano.

La combinación de canales de baja presión en el interior del país, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera, junto con una marcada inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, generará chubascos y lluvias fuertes en una extensa región. A este escenario se suma la aproximación e ingreso de la onda tropical número 7 sobre la península de Yucatán, lo que incrementará sustancialmente la probabilidad de precipitaciones en esa zona.

Paralelamente, un frente frío, considerado fuera de temporada, se ubicará cerca de la frontera norte, reforzando las condiciones lluviosas en esa área. Este complejo sistema meteorológico coexiste con una intensa onda de calor que mantiene temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste del país, con énfasis en Baja California (noreste), Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte).

Es importante señalar que, según los modelos de pronóstico, las lluvias más intensas y los posibles eventos de granizo se concentrarán en algunos estados específicos. Para el lunes, se prevén precipitaciones fuertes con tormentas en Sonora (norte y sureste), Chihuahua (suroeste y sur), Coahuila (sureste), Sinaloa (sur y sureste), Zacatecas (norte y este), Aguascalientes, Guanajuato (norte), Jalisco (noreste), Veracruz (norte) y Chiapas (centro y sur).

Mientras tanto, se esperan chubascos con tormentas en Nayarit (norte y este), Hidalgo (este), Puebla (sureste) y Oaxaca (norte). En la península de Yucatán, la onda tropical generará lluvias fuertes con tormentas en Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el noreste, los estados de Baja California, Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz presentarán lluvias con intervalos de chubascos y posibles tormentas. Advirtiendo un alto potencial de fenómenos severos, se pronostican lluvias muy fuertes con granizo para Coahuila (sur), Nuevo León (sur), Durango (noreste y este), Zacatecas (norte) y San Luis Potosí (norte).

Precipitaciones menores pero persistentes se esperan en Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte), Tamaulipas (norte), Aguascalientes y Chiapas (centro y sur). Las regiones de Sonora (norte, este y sureste), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y noreste), Guanajuato (norte), Hidalgo (centro y este), Puebla (norte y este), Veracruz (centro) y Oaxaca (norte y costa) también enfrentarán condiciones de lluvias con chubascos. Adicionalmente, la onda tropical reforzará las lluvias en Sonora, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, un amplio territorio, que incluye Baja California, Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas, experimentará lluvias con intervalos de chubascos y tormentas. Este patrón meteorológico complejo, que mezcla calor extremo en el norte con lluvias torrenciales en el centro y sur, subraya la necesidad de mantenerse alerta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y la comprometida movilidad en las vías principales del país





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