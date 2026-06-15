Pronóstico de lluvias fuertes y aumento de temperatura en México para la tercera semana de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un patrón de lluvias significativas en gran parte del territorio mexicano debido a circulaciones ciclónicas, vaguada y un sistema frontal fuera de temporada, junto con un incremento térmico.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que una combinación de circulaciones ciclónicas, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura, un sistema frontal fuera de temporada y canales de baja presión generarán un patrón de lluvias significativas en gran parte de México durante la tercera semana de junio .

Esta interacción ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con acumulados de precipitación que podrían superar los 250 milímetros en algunas regiones. Paralelamente, se pronostica un incremento en las temperaturas sobre la mayor parte de la República Mexicana, lo que podría intensificar la sensación de humedad en las zonas con lluvias.

Los estados más afectados por las precipitaciones incluyen Tamaulipas en el noreste; Chihuahua en el oeste y suroeste, Durango en el noroeste, Nuevo León en el este y sur, San Luis Potosí en el este y Chiapas en el centro y sur. También se esperan lluvias importantes en Sonora sureste, Coahuila sureste, Zacatecas norte y oeste, Nayarit norte, Jalisco norte, Guanajuato noroeste, Querétaro norte, Hidalgo norte y sureste, Estado de México este, Tlaxcala, Puebla este, Veracruz norte y centro, y Oaxaca centro y sur.

Otras entidades como Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Tabasco también presentarán precipitaciones. Respecto a los vientos, se pronostican rachas de 20 a 30 km/h con oleadas de hasta 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto a los intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, se esperan en Sonora este, Chihuahua oeste y suroeste, Durango oeste y noroeste, Sinaloa este y noreste, Estado de México este, Tlaxcala, Puebla este y Veracruz centro. Además, se anticipan lluvias fuertes en Nayarit, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Otros estados como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco y Colima podrían registrar lluvias moderadas. También se mencionan zonas con lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca istmo de Tehuantepec, así como en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango y Tabasco.

En detalle, se esperan acumulados específicos en Sonora este y sureste, Chihuahua oeste y suroeste, Durango noroeste, Sinaloa noreste, Michoacán centro y este, Estado de México oeste y centro, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla oeste y centro, Hidalgo sur y Chiapas centro y sur. Otras regiones con pronósticos particulares incluyen Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Finalmente, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también están incluidos en los mapas de precipitación, al igual que Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca istmo de Tehuantepec para lluvias aisladas, y Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para efectos de viento. El SMN exhorta a la población a mantenerse informada y tomar precautions ante las condiciones climáticas adversas





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