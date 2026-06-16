Prohibiciones de redes sociales para menores ganan terreno global con el modelo australiano como referencia

Países como Gran Bretaña, España y Malasia avanzan hacia leyes que restringen el acceso de menores a redes sociales, siguiendo la experiencia de Australia, mientras adolescentes encuentran métodos para sortear las restricciones y los gobiernos ajustan sus estrategias de aplicación.

Australia se convirtió en el primer país en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, iniciativa que ha sido observada como una experiencia piloto por naciones como Gran Bretaña .

Este último país anunció planes para una legislación aún más estricta, que incluiría bloqueos en transmisiones en vivo y comunicación con extraños para menores de 16 años, así como límites de edad de 18 años en chatbots de inteligencia artificial con contenido romántico o sexual. El gobierno británico, liderado por Keir Starmer, prevé presentar el proyecto de ley antes de fin de año con entrada en vigor a principios de 2027, a pesar de reconocer que no evitará el uso total por parte de los jóvenes.

La medida cuenta con un amplio respaldo público: una encuesta gubernamental indicó que nueve de cada diez padres la apoyan, y un sondeo de YouGov en diciembre mostró un 74% de aprobación entre los británicos. La presión por proteger a los niños en línea ha crecido tras casos de jóvenes que se quitaron la vida tras consumir contenido negativo en redes.

Gran Bretaña ya había aprobado en 2023 la Ley de Seguridad en Línea para regular material dañino, pero el actual gobierno laborista decidió avanzar más allá tras constatar que las plataformas no aplicaban suficientemente las reglas de edad mínima. Starmer advirtió que, si las tecnológicas no intensifican los controles para evitar el envío y recepción de imágenes sexualmente explícitas por menores, se modificaría la ley.

En Australia, pese a la prohibición, un regulador informó que se eliminó el acceso a unos 4,7 millones de cuentas de menores, pero seis meses después siete de cada diez padres cuyos hijos ya tenían cuenta dijeron que los adolescentes mantenían acceso, pues encuentran formas de eludir la restricción: dibujarse bigotes para engañar escaneos de edad, usar cuentas familiares o continuar con las suyas sin impedimentos. Se estima que el efecto real puede darse en niños más pequeños que aún no estaban en redes y podrían disuadirse.

Otros países han seguido el ejemplo: Malasia inició la aplicación de normas que prohíben cuentas de redes a menores de 16 años, con un período de seis meses para verificar la edad de usuarios existentes y multas para las empresas, no para los padres. En España, el primer ministro Pedro Sánchez anunció en febrero planes para una prohibición similar que exigiría a las plataformas sistemas de verificación de edad efectivos; necesita aprobación parlamentaria y podría estar lista para el inicio del curso escolar en septiembre, con apoyo transversal en la política y el impulso del presidente Emmanuel Macron.

La tendencia global muestra a gobiernos que buscan equilibrar la protección infantil con la viabilidad de la aplicación, mientras los adolescentes adaptan estrategias de elusión y los padres debaten el alcance real de estas medidas





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