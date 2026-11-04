Prohibición de Drones para Visita del Papa León XIV: Seguridad y Tecnología

Conoce los detalles de la estricta prohibición de vuelos de drones durante la visita del Papa León XIV a Argentina. Descubre el uso de inhibidores y las restricciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La próxima visita del Papa León XIV a Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre, generará un despliegue masivo de medidas de seguridad que incluirán la prohibición total del uso de drones en las zonas donde se desarrollarán los actos religiosos. Esta restricción afecta tanto a particulares como a medios de comunicación, con el objetivo de garantizar la integridad del pontífice y la normalidad de las celebraciones en los principales centros de fe del país.

Operativo de Seguridad y Restricciones Aéreas

Las autoridades nacionales y provinciales han establecido que cualquier aeronave no tripulada que survuele los sectores protegidos será neutralizada inmediatamente mediante el uso de inhibidores de señales. Esta tecnología interfiere las comunicaciones entre los dispositivos y sus operadores, impidiendo el control remoto y la transmisión de imágenes en tiempo real.

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El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, se mostró especialmente contundente al explicar las medidas para Claypole, localidad donde León XIV visitará el Cottolengo Don Orione. Alonso afirmó que ni los medios de comunicación ni el público general podrán volar drones, advirtiendo que cualquier aparato detectado será inhibido por seguridad y provocará su caída inmediata.

Tecnología de Inhibición y Funcionamiento

Los inhibidores son dispositivos electrónicos que emiten señales de radio para interrumpir el enlace inalámbrico entre los vehículos aéreos no tripulados (VANT) y sus controles. Al bloquear las frecuencias de comunicación, el operador pierde la capacidad de dirigir el aparato, modificar su trayectoria o recibir transmisiones de su cámara.

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Las consecuencias de esta interferencia varían según el modelo del drone. Algunos dispositivos están programados para regresar automáticamente al punto de despegue, mientras que otros pueden realizar un aterrizaje de emergencia o quedarse suspendidos. Sin embargo, si se interfiere también la señal de navegación satelital, muchos modelos comerciales perderán la capacidad de establecer su posición y se desplomarán.

Antecedentes y Marco Legal

En Argentina, la Gendarmería Nacional y el Ejército ya han utilizado sistemas de inhibición durante operativos de seguridad en las inmediaciones del Congreso y en sesiones legislativas de 2024 y 2025. No obstante, respecto a los equipos específicos que se emplearán para la visita papal, no se conocen sus modelos exactos ni sus características técnicas detalladas.

En enero de 2025, mediante el Decreto 21/2025, el Gobierno argentino declaró secreta por razones de seguridad nacional la contratación para adquirir un sistema antidrones. Esta disposición no revela el fabricante ni los especificaciones del equipamiento, lo que impide confirmar si los dispositivos adquiridos son los mismos que se utilizarán en los eventos de León XIV.

Consecuencias Legales y Zonas Restringidas

Las restricciones aeronáuticas para la visita del Papa León XIV fueron formalizadas mediante los suplementos AIP A 249/2026 y A 255/2026, que establecen zonas y horarios prohibidos para la operación de drones. Estas medidas abarcan sectores vinculados con las actividades del pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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Además, habrá controles especiales en Claypole durante el recorrido del papamóvil. Quienes decidan utilizar un VANT en estas áreas restringidas se exponen a la neutralización técnica del aparato y a posibles consecuencias legales por violar las normativas de seguridad vigentes durante este evento de alcance internacional.