Conoce la programación oficial de los cuartos de final del Clausura 2026 con cambios de horario para Boca y River. Fechas, estadios y lista completa de árbitros.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación oficial para los cuartos de final del Torneo Mercado Libre Clausura 2026. Las disputas se llevarán a cabo entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con un horario ajustado que incluye cambios importantes.

Cambios de horario y localías

Boca Juniors solicitó adelantar su partido, originalmente programado para las 22:00 horas del domingo 29, para comenzar a las 20:00. Esta modificación busca garantizar más horas de descanso para el equipo antes de la final de la Copa Argentina fijada para el 2 de diciembre. El conjunto Xeneize recibe a Gimnasia, tercero de la Zona B, en el estadio donde ejerce su localía por haber sido segundo de la Zona A.

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Árbitros para los encuentros clave

El encuentro de las 20:00 horas lo dirigirá Facundo Tello, acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. Daniel E. Zamora será el cuarto árbitro, con Salomé Di Iorio a cargo del VAR y Sebastián Habib como asistente. Vélez Sarsfield, líder de la Zona A, recibe a Independiente, séptimo del mismo grupo, en esta instancia de alta exigencia técnica.

Instituto recibe a River Plate

A las 22:00 horas, el sábado 28, Instituto, líder de la Zona B, recibe a River Plate en el Monumental de Alta Córdoba. Nazareno Arasa será el árbitro principal, junto a Facundo Rodríguez y Miguel Savorani. Brian Ferreyra oficiará como cuarto árbitro, Lucas Novelli en el VAR y Laura Fortunato como asistente. Este partido define una de las llaves más equilibradas del torneo.

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El duelo entre Rosario Central y Barracas

El sábado 28 a las 17:00 horas, Rosario Central, primero de la Zona B, enfrenta a Barracas Central. Pablo Dóvalo dirigió el partido, con Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá como asistentes. Pablo Giménez es el cuarto árbitro, Silvio Trucco en el VAR y Mariano Ascensi como asistente. La localía corresponde a Rosario Central por su mejor posición en la fase inicial.

Reglas de desempate y prórroga

Los cuartos de final incluyen prórroga ante empate en los 90 minutos reglamentarios. Se disputarán dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, conforme al Reglamento General de la AFA. Los partidos se juegan en el estadio del equipo mejor ubicado durante la Fase de Zonas, según el Reglamento de Torneos 2026 de la LPF.