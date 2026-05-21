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Prognóstico del tiempo en Argentina: nevadas en patagónico y lluvias puntuales en Argentina Norte

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Prognóstico del tiempo en Argentina: nevadas en patagónico y lluvias puntuales en Argentina Norte
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📆5/21/2026 10:27 PM
📰minutounocom
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La inestabilidad atmosférica observada en el AMBA se extendió a toda la Argentina, con importantes nevadas en la región patagónica y lluvias puntuales en la Argentina Norte gracias a la presencia de un anticiclón y la formación de un débil frente frío.

La estabilidad atmosférica en la mayoría de la Argentina sigue favoreciendo jornadas secas y cielo mayormente despejados, pero para el fin de semana largo se esperan importantes nevadas en la región patagónica y lluvias puntuales en la provincia de Buenos Aires dada la presencia de un anticiclón .

Además, las temperaturas registradas han dejado en evidencia el enfriamiento a nivel nacional en todas las regiones. Más de 30 estaciones meteorológicas reportaron mínimas inferiores a los 2 °C, algunas incluso localizadas dentro de la provincia de Buenos Aires. En AMBA, el aeródromo de El Palomar registró temperaturas recordando bajas

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