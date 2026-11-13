Profesor de rugby es detenido por golpiza en restaurante por mirar a una pareja

Un profesor de rugby del Club Universitario fue detenido tras agredir a un hombre en el barrio Docta por una supuesta mirada indebida, quedando imputado por lesiones y amenazas.

Una fuerte agresión física ocurrió en el barrio Docta, donde un hombre atacó a golpes a otro cliente de un local gastronómico. El incidente, registrado íntegramente por las cámaras de seguridad, tuvo como detonante la creencia del agresor de que su acompañante estaba siendo mirada "de forma indebida" por la víctima. El suceso, que se desarrolló frente a testigos presenciales, culminó con la detención del responsable y su imputación formal por los cargos de lesiones leves y amenazas ante las autoridades competentes.

La secuencia de los hechos comienza con la entrada del agresor acompañado por una mujer al establecimiento. Allí se encontró con otro hombre que se encontraba sentado en una de las mesas, revisando su dispositivo móvil. El sujeto, actuando bajo la premisa de una ofensa no concretada, se acercó a la víctima mientras le hablaba con tono confrontativo. Al no recibir respuesta verbal alguna que legitimara su reclamo, procedió a realizar el pago de su pedido y, tras un breve movimiento hacia la salida, regresó sobre sus pasos para iniciar la violencia física en pleno local.

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Mecanismo de la agresión registrada

Con el resto de los clientes y empleados del lugar observando la escena, el hombre inició una brutal golpiza contra su víctima. Las imágenes capturan el momento en que el atacante, lejos de ser disuadido por la presencia de terceros, continuó con los empujones y golpes sin interrupción. Pese a algunos intentos por parte de los presentes por frenar la paliza, el agresor mantuvo su furia hasta que trasladó a la persona agredida hacia un área de depósito del establecimiento para continuar con la acción.

La grabación audiovisual, que fue difundida posteriormente por los medios de comunicación, muestra que aunque el local estaba inicialmente oscuro, las luces se activaron durante el enfrentamiento. Durante la alteración, se escucha al agresor pronunciando insultos antes de abandonar el lugar. Se dirige hacia una camioneta Ford Ranger estacionada en el exterior, donde se encontraba su acompañante, y huyen de la escena del crimen dejando a la víctima en estado de vulnerabilidad y dolor.

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Respuesta de las víctimas y testigos

Tras la huida de los agresores, el personal del establecimiento actuó rápidamente para asistir a la víctima y preservar las pruebas. Los trabajadores informaron de inmediato al dueño del negocio y proporcionaron los datos completos del vehículo utilizado por el agresor y su acompañante para la fuga. Este apoyo logístico fue fundamental para que la Policía de la Provincia de Buenos Aires pudiera localizar y detener al sospechoso en un tiempo récord.

La persona agredida se hizo cargo de la denuncia oficial en las estaciones correspondientes y acudió a un centro médico para recibir tratamiento de emergencia. Los exámenes revelaron daños significativos, diagnostícandole fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, aunque sin desplazamiento de los huesos afectados. Este diagnóstico médico sirve como evidencia clave para sostener el cargo de lesiones leves en contra del imputado durante el proceso judicial.

Identidad del imputado y posición del Club Universitario

La policía identificó al detenido como un hombre de 47 años de edad, quien se desempeña profesionalmente como profesor de rugby en el Club Universitario. Este vínculo con la institución deportiva ha generado una fuerte reacción institucional. La directiva del Club Universitario emitió un comunicado oficial manifestando su total repudio y profunda preocupación por el hecho violento que involucra a uno de sus docentes, distanciándose claramente de la conducta individual del agresor.

En su declaratoria pública, la entidad deportiva reafirmó su solidaridad con la persona agredida, expresando su acompañamiento y deseando una pronta recuperación para él y su familia. El Club Universitario destacó que esta acción es incompatible con los valores fundamentales de respeto, tolerancia y convivencia que la institución promueve a través del deporte. Esta posición busca proteger el patrimonio ético de la organización frente a la conducta antisocial de su empleado.

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Situación legal y próximos pasos judiciales

Actualmente, el profesor de rugby permanece detenido a disposición de la Fiscalía de Unidad Territorial (UTI) 22. El fuero está a cargo de la fiscal Paula Bruera, quien liderará la investigación preliminar y determinará los siguientes pasos legales basados en la evidencia recolectada, incluyendo las grabaciones de seguridad y el informe médico forense.

La imputación formal por lesiones leves y amenazas abre la vía para que el proceso penal avance hacia la etapa de instrucción. El imputado enfrenta las consecuencias legales de sus actos, mientras que el sistema de justicia investiga la gravitación del daño causado y la intencionalidad demostrada en la agresión premeditada. El caso destaca la importancia de la evidencia audiovisual en la resolución de conflictos violentos y la responsabilidad institucional ante la conducta de sus integrantes.