Producción porcina argentina crece 12% pero precios bajan en 2026

El Ieral revela que la producción porcina en Argentina alcanzó niveles récord en los primeros nueve meses de 2026, impulsada por un consumo interno fuerte. Sin embargo, el exceso de oferta y las importaciones elevadas han provocado una caída significativa en los precios del capón, afectando la rentabilidad de los productores.

La industria porcina argentina se encuentra actualmente en una encrucijada entre su expansión histórica y sus dificultades financieras inmediatas. Durante los primeros nueve meses de 2026, el sector logró alcanzar cifras sin precedentes tanto en producción como en consumo interno, consolidando su posición como una actividad económica en pleno crecimiento volumétrico. No obstante, esta abundancia de oferta ha generado una presión deflacionaria sobre los precios de venta, lo que ha comenzado a erosionar los márgenes de beneficio de los criadores y granjas locales.

Datos récord de producción y faena

Según el informe más reciente elaborado por el Instituto de Estudios Regionales (Ieral), la producción total de carne porcina durante este período llegó a las 670.200 toneladas equivalentes res. Este volumen representa un incremento interanual del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose además un 31% por encima del promedio histórico registrado para estos meses. La fortaleza del sector se refleja claramente en estas cifras absolutas, que demuestran una capacidad productiva robusta y en ascenso constante.

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Paralelamente, la actividad de faena también mostró un comportamiento positivo y alineado con la tendencia productiva. Entre enero y septiembre de 2026, se procesaron un total de 6,94 millones de cabezas de ganado porcino. Esta cifra implica un aumento del 11% respecto a los datos de 2025 y se ubica un 26,2% por encima del promedio histórico de la serie analizada. El análisis detallado indica que el crecimiento de la producción fue ligeramente superior al aumento en la cantidad de animales procesados, lo que sugiere que el peso promedio de los cerdos enviados a los frigoríficos ha incrementado, mejorando la eficiencia individual por animal.

La evolución mensual confirma la solidez de la actividad en los últimos meses del trimestre analizado. En septiembre, la producción medida mediante un promedio móvil de 12 meses alcanzó las 73.700 toneladas equivalentes res mensuales. Este dato representa un 11,4% más que un año atrás y constituye el registro más alto jamás documentado en la serie estadística del Ieral, marcando un hito significativo en la trayectoria reciente del sector cárnico nacional.

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Expansión del consumo per cápita

El mercado interno ha absorbido gran parte de este incremento productivo, mostrando una dinámica de demanda muy positiva. El consumo aparente de carne porcina entre enero y septiembre llegó a las 729.700 toneladas equivalentes res, lo que supone un 12% superior al registrado en igual período de 2025 y un 36,5% por encima del promedio de los mismos meses de la última década. Este crecimiento sostenido evidencia que la carne de cerdo está ganando terreno preferencialmente en la canasta alimentaria de los hogares argentinos.

En términos per cápita, el consumo promedió el equivalente a 21 kilos por habitante al año durante este periodo. Esta cifra contrasta favorablemente con los 18,7 kilos registrados en 2025 y supera ampliamente los 15,7 kilos que constituían el promedio histórico. La tendencia de los últimos 12 meses refuerza esta señal de recuperación de la demanda, ya que en septiembre el consumo aparente alcanzó un promedio de 79.700 toneladas mensuales, un 11% más que un año antes, con un consumo per cápita anualizado de 20,6 kilos.

Comercio exterior y saldos comerciales

A pesar del crecimiento interno, el comercio exterior introduce variables complejas en la ecuación económica del sector. Durante los primeros nueve meses de 2026, las importaciones de carne porcina alcanzaron las 66.600 toneladas equivalentes res, un aumento del 24% en comparación con el mismo período de 2025. Por otro lado, las exportaciones registraron una recuperación significativa, totalizando 7.100 toneladas equivalentes res entre enero y septiembre, una cifra cinco veces mayor que las 1.400 toneladas enviadas al exterior en el año previo.

No obstante, la participación del comercio exterior sigue siendo relativamente reducida en el contexto general. En 2026, las importaciones representaron aproximadamente el 10% de la producción total, mientras que las exportaciones equivalieron solo al 1,1%. El informe señala que, aunque los embarques externos crecieron notablemente, el incremento absoluto de las importaciones fue mayor. En consecuencia, el saldo comercial contribuyó a incrementar la disponibilidad neta de carne porcina en el mercado interno, añadiendo presión adicional a la oferta local.

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Presión sobre precios y rentabilidad

Este escenario de abundancia explica el desempeño débil del precio del capón, que acumula dos años consecutivos de debilidad en el mercado. Medido en pesos constantes, el precio promedio del tercer trimestre de 2026 fue de $ 2.386 por kilo. Este valor resultó ser un 7,1% inferior al de igual período de 2025 y se ubicó un 19,3% por debajo del promedio de los terceros trimestres de la última década, que históricamente se mantuvo en $ 2.956 por kilo.

La evolución mensual tampoco mostró señales consistentes de recuperación en los últimos meses. Después de permanecer algo por encima de los mínimos históricos entre abril y julio, el precio volvió a perforar los pisos de la década durante agosto y septiembre. Aunque el comportamiento en dólares reales presentó diferencias, la realidad en moneda local indica que los ingresos de los productores pierden capacidad para acompañar los costos operativos, poniendo en alerta a los establecimientos menos eficientes o peor ubicados geográficamente.