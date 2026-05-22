Producción agrícola en Argentina registra un récord histórico: 163,2 millones de toneladas de granos en la campaña 2025/2026

La producción agrícola en Argentina registró un récord histórico en la campaña 2025/2026 con una cosecha total de granos de 163,2 millones de toneladas.

Luego de la baja de las retenciones anunciada ayer por el presidente Javier Milei, la Secretaría de Agricultura señaló que la producción 2025/2026 del campo registró un salto del 21,25% el Gobierno dio a conocer hoy el logro de una cosecha total de granos 2025/2026 en un nivel récord histórico: 163, 2 millones de toneladas .

Se trata de un resultado donde confluyeron en general una expansión de área y buenos rindes porque el clima acompañó el desarrollo de los cultivos. Según informó la Secretaría de Agricultura, se trata de un crecimiento productivo del 21,25% respecto de la anterior cosecha





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