Procesan a anestesista y ex residente del Hospital Italiano por robo de medicamentos y fiestas con propofol

El juez procesó a Hernán Boveri y Delfina Lanusse por administración fraudulenta en una investigación que involucra el robo de medicamentos en el Hospital Italiano y supuestas fiestas con propofol. Ambos tienen prohibida la salida del país y fueron embargados.

El juez Javier Sánchez Sarmiento ha procesado al anestesista Hernán Boveri y a la ex residente de la misma área, Delfina “Fini” Lanusse, por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de medicamentos en el Hospital Italiano y las supuestas fiestas en las que se utilizaba propofol.

Según información obtenida por TN, a ambos se les ha prohibido la salida del país mientras continúe la investigación y han sido embargados con sumas millonarias, reflejando la seriedad de las acusaciones y la necesidad de asegurar la comparecencia de los acusados. En el caso de Boveri, quien trabajaba en el Hospital Italiano y renunció a su cargo poco antes de que se hiciera pública la causa, el juez Sánchez Sarmiento ha considerado que fue autor y partícipe necesario en el robo de los anestésicos, dictando un embargo por la considerable suma de 70 millones de pesos sobre sus bienes. Esta medida cautelar busca garantizar la recuperación de posibles fondos malversados y prevenir la dispersión de activos que puedan dificultar el resarcimiento de los daños causados. A “Fini” Lanusse, que se desempeñaba como residente en el mismo centro de salud, también se le ha impuesto un embargo, aunque por una cuantía menor, de 30 millones de pesos. Además de la prohibición de salir del país, ambos acusados tienen prohibido comunicarse entre sí durante un período de 90 días, una medida diseñada para evitar la obstrucción de la justicia y la coordinación de posibles defensas. Este expediente judicial se inició a raíz de una causa paralela que investiga la trágica muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista de 29 años, cuyo fallecimiento fue descubierto en su departamento el 20 de febrero. Este caso, lamentablemente, sacó a la luz el alarmante robo y consumo de drogas hospitalarias en el contexto de presuntas fiestas clandestinas, conocidas como las “propo fest”, donde el propofol era aparentemente utilizado de manera recreativa y peligrosa. La investigación sobre la muerte de Zalazar y las fiestas “propo fest” ha revelado una compleja red de conductas ilícitas dentro del ámbito hospitalario, generando preocupación sobre la seguridad de los pacientes y la integridad del sistema de salud.\En su declaración ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, Lanusse admitió haber consumido propofol, reconociendo problemas de consumo que se remontaban a dos años atrás. Sin embargo, en su defensa, argumentó que su consumo fue instigado por Boveri. Posteriormente, el anestesiólogo Boveri admitió haber drogado a Lanusse en tres o cuatro ocasiones, aunque afirmó que esto se realizó con su consentimiento y que fue ella quien sustrajo los medicamentos del centro de salud. Estas declaraciones contradictorias y la dinámica de las relaciones entre los implicados complejizan aún más la investigación y resaltan la necesidad de profundizar en el análisis de las pruebas y testimonios. Con la información obtenida, los jefes del sector de anestesiología del hospital han prestado declaración ante la Justicia, aportando detalles cruciales sobre el caso y colaborando activamente con la investigación. Juan De Domini, subjefe de Anestesiología del Hospital Italiano, relató en sede policial que tres residentes le aseguraron haber presenciado a Lanusse “en estado de sedación” dentro del hospital, lo que sugiere un posible uso indebido del propofol en el entorno laboral y la posible negligencia en la supervisión de los residentes. \A raíz de esta información, “Fini” Lanusse fue convocada a una reunión. Inicialmente, negó rotundamente cualquier participación, pero luego admitió haber consumido propofol, supuestamente sustraído del hospital. La investigación se centra ahora en esclarecer las circunstancias exactas del robo de los medicamentos, la extensión del consumo de propofol y la posible participación de otras personas en estas actividades ilícitas. Además, existen versiones sobre una supuesta relación sentimental entre Boveri y Lanusse, y se especula que una ruptura sentimental podría haber precipitado la exposición del caso. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente y se mantiene como una hipótesis que podría influir en el curso de la investigación. La complejidad del caso, la gravedad de las acusaciones y el impacto en la reputación del Hospital Italiano resaltan la importancia de una investigación exhaustiva y transparente que permita determinar las responsabilidades individuales y colectivas, así como implementar medidas para prevenir situaciones similares en el futuro





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