Procesan a anestesiólogos por sustracción de anestésicos en el Hospital Italiano

El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó a Hernán Boveri y Delfina Lanusse por administración fraudulenta en el caso de la sustracción de anestésicos del Hospital Italiano, sin prisión preventiva. Se impusieron embargos millonarios.

El juez Javier Sánchez Sarmiento ha procesado a Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse por el delito de administración fraudulenta , sin prisión preventiva, en relación con la investigación sobre la sustracción de medicamentos anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires . Según fuentes periodísticas, el magistrado consideró que existen pruebas suficientes para justificar esta etapa del proceso penal, aunque sin decretar la detención de los acusados.

Además, se les impuso un embargo millonario a cada uno de ellos. La decisión judicial fue tomada después de una serie de diligencias probatorias que incluyeron allanamientos, análisis de documentación interna del hospital y declaraciones testimoniales incorporadas al expediente. La figura de administración fraudulenta conlleva una pena máxima de seis años de prisión, según lo establecido en el Código Penal, en caso de condena. Boveri, anestesiólogo del Hospital Italiano, y Lanusse, residente de tercer año de anestesiología, fueron imputados en la investigación que busca determinar cómo anestésicos de uso estrictamente intrahospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en residencias privadas de la ciudad de Buenos Aires. Ambos profesionales fueron suspendidos de sus funciones y sujetos a diversas medidas restrictivas mientras avanza la causa. La investigación comenzó tras el descubrimiento de medicamentos anestésicos en varios procedimientos ordenados por la Justicia y el rastreo de su origen. De acuerdo con las actuaciones, los fármacos confiscados pertenecían al inventario del Hospital Italiano y no se comercializan en farmacias ni en canales de venta autorizados. Este dato fue crucial para que los investigadores enfocaran su atención en la hipótesis de una salida irregular del material. En el expediente se ha confirmado, hasta ahora, un recorrido que vincula al hospital con al menos dos domicilios privados donde se encontraron medicamentos e insumos médicos. Dichos allanamientos permitieron recuperar parte del material sustraído y reforzaron la sospecha de una maniobra prolongada. La Justicia está investigando la cantidad total de fármacos desviados, el período en que se habría realizado la práctica y las responsabilidades específicas de cada uno de los imputados. Durante los interrogatorios, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse presentó un descargo verbal y anunció una presentación escrita. Según fuentes judiciales, en esa etapa no se aportaron elementos que modificaran sustancialmente el foco principal de la investigación. En esta fase, el juez consideró que las pruebas recopiladas permiten sostener el procesamiento, pero sin dictar la prisión preventiva. En el caso de Boveri, se decretó un embargo de 70 millones de pesos. Por su parte, Lanusse deberá abonar un embargo de 30 millones de pesos. La causa por la sustracción de anestésicos se tramita de manera unificada bajo la supervisión del juez Sánchez Sarmiento, después de que la Justicia decidiera consolidar en un solo expediente las actuaciones que inicialmente se habían iniciado por separado. Esta decisión tenía como objetivo organizar las pruebas y analizar integralmente la trazabilidad de los medicamentos, los controles internos del hospital y las posibles responsabilidades penales. Paralelamente, continúa otro expediente judicial que investiga como investigación de muerte dudosa el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrido en febrero, aunque este proceso se mantiene separado del que analiza el presunto delito contra el Hospital Italiano. Desde la perspectiva judicial, ambos casos comparten elementos contextuales pero tienen objetos procesales distintos. La imputación por administración fraudulenta se basa en la supuesta afectación del patrimonio del centro de salud, debido a la salida irregular de medicamentos que solo podían ser utilizados dentro del ámbito hospitalario. Según la investigación, los anestésicos formaban parte del inventario institucional y su desvío habría generado un perjuicio económico y operativo para la institución, que presentó la primera denuncia contra Boveri y Lanusse. Los allanamientos ordenados en marzo permitieron incautar ampollas de anestésicos y otros insumos médicos en dos domicilios particulares de la ciudad de Buenos Aires. Para los investigadores, estos hallazgos fueron cruciales para confirmar que los medicamentos no permanecieron dentro del circuito hospitalario y que hubo una salida irregular del material. Además del procesamiento, Boveri y Lanusse siguen sujetos a diversas medidas restrictivas impuestas durante la etapa de instrucción. Entre ellas, se mantiene la prohibición de contacto entre ambos y la prohibición de salir del país, mientras la causa sigue su curso judicial. La investigación también analiza los controles internos del Hospital Italiano y los sistemas de registro y trazabilidad de los anestésicos





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