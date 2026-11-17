El PRO oficializa su apoyo a la eliminación de PASO y Ficha Limpia en la reforma electoral. El Partido Republicano prioriza estos puntos tras reuniones con el Gobierno.

El Partido Republicano ha tomado una decisión estratégica clave al confirmar su respaldo a la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a la implementación de la Ficha Limpia dentro del proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional. Esta postura oficializa un giro respecto a posiciones anteriores del espacio político, que había defendido previamente la conservación del sistema actual de elecciones primarias.

Decisiones clave en el paquete de reformas

El documento difundido tras el encuentro oficializa que el PRO fijó su posición sobre los puntos que considera prioritarios dentro de la discusión legislativa. Además de la suspensión de las PASO, el partido ratifica su apoyo a la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, conocido como Parlasur. El texto también indica que se respaldan otras dos modificaciones específicas incluidas en el proyecto, aunque sin entrar en detalles exhaustivos sobre estas últimas.

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El PRO matiza su aval y exige consenso

El respaldo no implica un apoyo cerrado a la totalidad del anteproyecto presentado por el Ejecutivo. El Partido Republicano planteó explícitamente que los demás aspectos de la reforma deberán discutirse con otros sectores políticos para garantizar un amplio debate. El comunicado concluye indicando que consideran positivo abrir una discusión que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar en la legislación, evitando medidas apresuradas que puedan generar fracturas.

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Negociaciones con el Gobierno y tensiones internas

Las conversaciones entre el PRO y el Gobierno se han extendido durante varias semanas, marcadas por diferencias sobre el alcance y los tiempos de la reforma. Tras una advertencia del expresidente Macri sobre la falta de avances, los referentes Ritondo y De Andreis quedaron a cargo de representar al partido en las negociaciones con funcionarios nacionales. Dentro del espacio persistían diferencias, con figuras como Goerling cuestionando la posibilidad de avanzar sin un debate suficiente sobre una ley que define cómo se elige al Presidente de los argentinos.

El respaldo de los gobernadores peronistas

Leandro Zdero, gobernador de Chaco, anticipó que sus legisladores acompañarán la suspensión de las PASO a nivel nacional, vinculando esa postura con la decisión ya tomada por su provincia. Zdero explicó que la medida provincial estuvo relacionada con el escenario económico, destinando los recursos que se habían previsto para organizar las elecciones internas a la atención pediátrica. El mandatario afirmó que el dinero que iba a gastar en las PASO provinciales lo han destinado a la atención de salud, garantizando la disponibilidad de esos fondos.