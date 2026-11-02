PRO rechaza reelección indefinida de intendentes en Provincia de Buenos Aires

El PRO confirma su oposición a la reelección indefinida de intendentes en Buenos Aires. Mauricio Macri y Santiago Santilli reafirman el respaldo a la ley de 2016 frente a presiones políticas.

El Proyecto Renovar ha establecido una línea política firme al rechazar explícitamente cualquier intento de habilitar la reelección indefinida de intendentes en la Provincia de Buenos Aires. Esta postura oficial fue reafirmada por el líder del partido, Mauricio Macri, y por el presidente del bloque, Santiago Santilli, quienes se pronuncian en contra de modificar la normativa vigente que limita los mandatos locales.

Mesa Ejecutiva Reúne Análisis Político Nacional

La Mesa Ejecutiva del PRO se reunió en la sede central para analizar la coyuntura nacional y los desafíos del cierre de año. El encuentro, que se desarrolló alrededor de las 10:00 horas y tuvo una duración de poco menos de dos horas, contó con la presencia de todas las primeras líneas del partido. Entre los asistentes se encontraron tres gobernadores, legisladores nacionales y diversas autoridades intendenciales del territorio.

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Este reunión de seguimiento de temas permitió revisar el trabajo realizado y conversar sobre las estrategias políticas futuras. El partido difundió un comunicado sucinto a través de la plataforma X, destacando la importancia de repasar la agenda parlamentaria de ambas cámaras antes de que terminen las sesiones ordinarias. Se abordaron tanto los resultados económicos como las negociaciones con otras fuerzas políticas.

Posición Clara Contra Modificaciones Legales de 2016

La sección bonaerense del PRO publicó un comunicado titulado claramente que el partido no acompañará ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes. Esta decisión se basa en la norma aprobada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial. La legislación histórica contó con el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas y fue votada durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

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Santiago Santilli tuiteó desde la cuenta oficial del partido que nunca apoyarán esta medida. La decisión se toma en un contexto donde el Gobierno nacional y sectores del kirchnerismo impulsan cambios legales. El PRO considera que la ley de 2016 puso fin a una lógica de poder vitalicio en los municipios y abrió el juego a nuevos liderazgos políticos.

Los dirigentes del PRO sostienen que la normativa anterior oxigenó la política local al evitar que el aparato se perpetuara. Argumentan que restaurar las viejas lógicas convertiría a los municipios bonaerenses en feudos personales donde la alternancia se vuelve imposible. Esta postura se alinea con la defensa de las instituciones y la priorización de los vecinos por encima de las estructuras de poder tradicionales.

Negociaciones con La Libertad Avanza y Contexto Electoral

La reunión de la mesa ejecutiva se enmarca en las negociaciones que el partido lleva adelante con La Libertad Avanza. Estas conversaciones se intensificaron después de que Karina Milei abriera la puerta a un acuerdo político en la Ciudad. Sin embargo, el PRO mantiene una postura crítica respecto a ciertas propuestas del Gobierno, como el intento de eliminar las PASO.

Fernando De Andreis y Cristian Ritondo informaron a los presentes sobre las conversaciones mantenidas con el Gobierno Nacional. Aunque hay un diálogo activo, por el momento no habrá definiciones concretas sobre una posible alianza electoral porque el calendario electoral aún no ha comenzado. Los presidentes de los bloques legislativos mantuvieron al resto del partido al tanto de la situación.

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El PRO de la Provincia de Buenos Aires convocó a todos los partidos que deseen cambiar la realidad local a manifestarse claramente contra este retroceso democrático. La organización política enfatiza que la Provincia necesita más democracia y no menos. El mensaje final busca profundizar el cambio, cuidar las instituciones y poner a los vecinos por encima de los aparatos de poder.