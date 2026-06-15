Pro exhibe su fuerza con identidad propia y marca distancia del oficialismo

Pro aprovechó la crisis de Adorni para marcar distancia del oficialismo y exhibirse como alternativa a Milei. Con críticas al jefe de Gabinete, el secretario general del partido aseguró que el macrismo trabaja para ‘armar un Pro competitivo’ y se presentó como garante de las transformaciones impulsadas por La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, no hizo público el posicionamiento del partido en caso de que en el Congreso se avance con la interpelación del funcionario.

Pro aprovechó la crisis de Adorni para marcar distancia del oficialismo y exhibirse como alternativa a Milei . Fernando De Andreis recordó que Mauricio Macri había advertido sobre su designación pero evitó aclarar si su espacio apoyará la interpelación del jefe de Gabinete en el Congreso.

Con críticas al jefe de Gabinete, el secretario general del partido aseguró que el macrismo trabaja para ‘armar un Pro competitivo’ y se presentó como garante de las transformaciones impulsadas por La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, no hizo público el posicionamiento del partido en caso de que en el Congreso se avance con la interpelación del funcionario. El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas.

Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo. La referencia a Adorni apareció en un extenso mensaje publicado en X, donde De Andreis buscó exhibir a Pro como una fuerza con identidad propia. Pese a que Pro es uno de los partidos que más apoya la agenda oficialista en el Congreso, busca constituirse como una fuerza competitiva en la pelea nacional del próximo año y eso genera tensiones con la Casa Rosada.

Ahora tenemos el escándalo en el que terminó la designación de Adorni como jefe de Gabinete, una situación que fue advertida por el mismo día de su designación. Perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió. El cuestionamiento al jefe de Gabinete llega cuando la oposición intenta reunir apoyos para activar una interpelación legislativa que podría derivar en una moción de censura. En ese contexto, los bloques aliados del oficialismo evalúan qué postura adoptar.

Pro es uno de los espacios que si bien cuestionaron al funcionario, no se pronunciaron claramente sobre si apoyarán su corrimiento desde el Congreso. Los bloques de Pro, la UCR y el Movimiento Integración de Desarrollo (MID), agrupados en el interbloque Fuerza del Cambio junto con Karina Banfi y el santacruceño José Garrido, se reunirán en los próximos días para fijar una posición común. En conjunto suman 22 diputados y, según admiten en privado, existe disposición a facilitar el debate.

Sin esos votos, la oposición tiene poco margen para avanzar. Con ellos, en cambio, podría abrirse un proceso que desemboque en el corrimiento de Adorni. Su objetivo implícito es presionar al jefe de Gabinete para que renuncie o lo echen sin quedar alineados con el kirchnerismo.

La cuenta oficial del partido catalogó el accionar del ministro coordinador como ‘una falta grave’ y, en un mensaje directo al Presidente exigieron: ‘Los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni’





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