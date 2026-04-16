Privatización de Intercargo: Gobierno extiende el plazo para la presentación de ofertas hasta el 10 de junio

El Ejecutivo prorrogó hasta el 10 de junio la fecha límite para la presentación de ofertas en la licitación para la venta del 100% de las acciones de Intercargo, empresa estatal de servicios aeroportuarios.

El Gobierno Nacional ha extendido el plazo para el proceso de privatización de Intercargo , la compañía estatal encargada de los servicios de asistencia en rampa y traslado de equipaje en los aeropuertos más importantes del país. La nueva fecha límite para la presentación de ofertas es el 10 de junio, aplazando la fecha original del 7 de mayo.

Esta decisión se formalizó a través de la Resolución 521, publicada en el Boletín Oficial, la cual introduce una Circular Modificatoria a los pliegos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0002-LPU26. Dicha licitación tiene como objetivo la venta del cien por ciento (100%) de las acciones de Intercargo S.A.U., propiedad del Estado Nacional. La venta se enmarca en el procedimiento aprobado por la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, que contempla la enajenación total del paquete accionario de la empresa.

Anteriormente, la presentación de ofertas en línea estaba programada para vencer el 7 de mayo, con la posibilidad de consultar los pliegos hasta el 27 de abril. Con la reciente modificación, los interesados tendrán hasta el 10 de junio para realizar sus propuestas a través de la plataforma CONTRAT.AR, y hasta el 26 de mayo para solicitar aclaraciones o información adicional sobre las bases y condiciones del proceso.

Intercargo, que cuenta con aproximadamente 1500 empleados, fue formalmente incluida en el listado de empresas sujetas a privatización total mediante la Ley Bases a finales de 2024. Posteriormente, en marzo de 2025, un decreto presidencial autorizó el inicio del procedimiento bajo la modalidad de venta accionaria. La venta se está llevando a cabo bajo la figura de empresa en marcha, lo que implica que la operación continuará sin interrupciones durante la transición. El precio mínimo establecido por el Gobierno para la adquisición de las acciones de Intercargo asciende a 45.120.000 dólares.

La compañía, fundada en 1961, presta actualmente servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos a lo largo del territorio nacional. Sus clientes principales son la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en Argentina, las cuales se benefician del uso de equipamiento propio de Intercargo o del provisto por Aerolíneas Argentinas.

La justificación oficial para la privatización se fundamenta en la necesidad de asistencia estatal que la empresa requirió entre los años 2020 y 2023, sumando un total aproximado de 6700 millones de pesos destinados a garantizar la continuidad operativa y el mantenimiento de los estándares de calidad. A partir de finales de 2024, el Ejecutivo cesó los subsidios a Intercargo, procediendo a la desregulación del servicio y a la apertura gradual del mismo a la participación privada. Esta medida se alinea con una política gubernamental más amplia de reestructuración del sector público y de fomento de la inversión privada en áreas estratégicas.

La disposición de prorrogar el plazo responde a la necesidad de asegurar una mayor concurrencia y la presentación de ofertas sólidas y competitivas, permitiendo a los potenciales inversores un tiempo adicional para evaluar las condiciones y preparar sus propuestas de manera exhaustiva. El proceso de privatización de Intercargo representa un paso significativo en la estrategia del gobierno para optimizar la eficiencia y la competitividad del sector aeroportuario, buscando capitalizar la experiencia y los recursos del sector privado para mejorar la calidad del servicio y la infraestructura. La decisión de extender los plazos subraya la importancia de este proceso y el compromiso del gobierno de llevarlo a cabo con transparencia y buscando la mejor oferta posible para el Estado.





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