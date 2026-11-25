Juzgado dicta prisión preventiva contra Lucas J. por tres abusos sexuales y venta de estupefacientes en Boedo tras denuncia de víctima adicta.

La Justicia porteña dictó prisión preventiva contra Lucas J. por la comisión de delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y tráfico de estupefacientes. La medida judicial se fundamenta en los hechos ocurridos el 29 de septiembre en un departamento ubicado en la calle Estados Unidos, en el barrio de Boedo.

Detalles del abuso y la transacción

La víctima, mujer con adicción al crack, había llegado al domicilio la noche del 29 de septiembre con la intención de adquirir drogas. Allí se encontró con el acusado, quien es amigo de una de sus hijas. Tras una primera transacción, el denunciado cometió una agresión sexual forzándola a un secaropa.

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Aunque la mujer intentó retirarse, Lucas J. la llamó por teléfono con insistencia. Al regresar al inmueble, consumieron cocaína juntos y el hombre la abusó sexualmente por segunda vez. Los estudios médicos posteriores confirmaron que las lesiones eran compatibles con su testimonio.

Investigación y medidas policiales

La denuncia fue ampliada ante la División de Protección Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad. Este trámite permitió revelar detalles adicionales sobre la dinámica de los abusos y la relación entre la víctima y el agresor. La mujer recibió un botón antipánico y una consigna policial como medida de protección inmediata.

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La Policía allanó el departamento de Lucas J. en Boedo como parte de las primeras diligencias. Durante la intervención, oficiales secuestraron su celular para preservar evidencia digital. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño realizó el análisis forense del dispositivo.

Roles de las autoridades judiciales

La investigación fue encabezada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28, especializada en violencia de género, bajo la autoridad de Martín Perel. Simultáneamente, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes, liderada por Cecilia Amil Martín, colaboró con las pruebas sobre el tráfico de drogas.

La jueza Natalia Molina, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8, avaló la prisión preventiva. La resolución judicial clasifica los delitos como abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades, además del suministro reiterado de estupefacientes. La situación económica argentina no impacta directamente en este caso penal.