El tribunal condenó a Sergio Ramón Oliveira a cadena perpetua por el asesinato de su prima Guadalupe Eseiza. El joven engañó a la niña de 8 años bajo la excusa de una salida recreativa para luego cometer el crimen.

El Poder Judicial de Argentina ha impuesto una sentencia de prisión perpetua contra Sergio Ramón Oliveira, un joven de 25 años condenado por el asesinato brutal de su prima, la menor de 8 años Guadalupe Eseiza. La resolución judicial, que cierra un proceso marked por la emotividad y la gravedad de los hechos, establece un período de seguridad de 40 años antes de que el condenado pueda solicitar cualquier beneficio de libertad condicional.

El engaño inicial y la secuestro

La tragedia inició con un acto de traición familiar cuando Oliveira acudió a la vivienda de la madre de la niña. Utilizó la excusa de llevar a Guadalupe a una pileta donde se celebraba un cumpleaños, argumentando que su propia hija también asistiría al evento. La menor, confiada en su familiar, subió a la motocicleta del joven sin sospechar del peligro inminente que la aguardaba en su destino.

Also read “Carne”: la perturbadora película con Minerva Casero y Maite Lanata que lleva al límite la moral humana

Oliveva condujo a la pequeña hasta su propio departamento, lejos del lugar ficticio al que había prometido llevarla. Una vez allí, se produjo un ataque severo contra la niña. La acusación fiscal demostró que el joven planeó cuidadosamente el secuestro y la violencia, aprovechando la confianza que la familia depositaba en él para atraer a la víctima a un entorno controlado.

Incendio y ocultamiento del cuerpo

Fijas horas después de la desaparición, cuando la familia comenzó a preocuparse y a buscarla, Oliveira continuó ofreciendo versiones falsas sobre el paradero de la menor. Con el objetivo de destruir las pruebas forenses y ocultar la evidencia del crimen, provocó un incendio deliberado dentro de su departamento. La joven dejó a Guadalupe en el interior de la vivienda mientras el fuego consumía los espacios.

Advertisement

La autopsia posterior reveló que la causa de la muerte de la niña fue un síndrome asfíctico, resultante de la carbonización y la inhalación de humo durante el incendio. Los investigadores determinaron que esta acción fue una maniobra para eliminar cualquier rastro vinculante al agresor, transformando la escena en un lugar de destrucción total en lugar de un sitio de rescate.

Defensa rechazada y condena judicial

Durante el juicio, la defensa de Oliveira intentó desligar a su cliente de la responsabilidad directa, alegando que supuestos delincuentes ajenos a la familia habían ingresado a la vivienda. Los jueces rechazaron esta narrativa como falsa, considerándola una maniobra evasiva ante la evidencia contundente presentada por la fiscalía. El tribunal lo declaró culpable de tentativa de abuso sexual agravado y homicidio calificado.

Impacto en la comunidad y reacción familiar

Tras conocerse la condena, los allegados a Guadalupe Eseiza expresaron su profundo alivio por la decisión judicial, reconociendo que el castigo máximo era la única vía para restablecer la justicia. La familia mantuvo un reclamo constante y firme por una causa que marcó profundamente a la comunidad, demandando una respuesta firme ante la violencia y la traición de confianza.

Este caso se ha convertido en uno de los más estremecedores registrados en la región, no solo por la violencia extrema del hecho, sino por la cercanía del victimario con la familia. La sentencia deja una huella dolorosa en la memoria colectiva, sirviendo como un recordatorio trágico de los riesgos que pueden ocultarse bajo la apariencia de confianza familiar.