Principal acusado en el crimen de Benjamín Scerra sigue prófugo con 20 puñaladas

El principal sospechoso del crimen de Benjamín Scerra, quien sigue prófugo de la justicia y es intensamente buscado por las autoridades. Benjamín Scerra fue intensamente buscado desde el viernes 8 de mayo a la noche, cuando salió de su casa junto a un amigo. Su cuerpo fue encontrado este jueves.

Difundieron la foto del principal acusado por el crimen de Benjamín Scerra, que sigue prófugo. La Fiscalía de San Lorenzo pidió colaboración para localizar a Alexis Hereñu, señalado como el presunto autor material del asesinato del joven de 19 años en Capitán Bermúdez.

Difundieron la foto de ‘El Corto’, el principal acusado por el crimen de Benjamín Scerra. (Foto: Facebook / Carlitaa Brisa). Alexis Hereñu, conocido como ‘El Corto’, murió tras recibir más de 20 puñaladas y sobre él pesa un pedido de captura. En paralelo, hay otro detenido que será imputado como presunto partícipe del crimen.

Alexis Hereñu, alias ‘El Corto’, está prófugo y es buscado por el crimen de Benjamín Scerra en Capitán Bermúdez. (Foto: TN). y solicitó colaboración de la población para dar con su paradero.

"Se solicita la colaboración de la población para dar con Alexis Hereñu, con pedido de captura, sindicado por el homicidio de Benjamín Scerra en Capitán Bermúdez", indicaron desde la cuenta oficial de la Fiscalía. Alexis Hereñu, considerada una buena fuente de información en la investigación, podría haber cambiado su apariencia física para evitar ser reconocido





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