Primera participación de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino

La albiceleste jugará en el Grupo A del Mundial Sub 20 femenino de 2023, junto a Nueva Zelanda y Alemania. Esta será su primera participación en un evento internacional de esta categoría.

Este año, por primera vez, jugará el Mundial Sub 20 femenino de la categoría, dirigido por Christian Meloni. La Albiceleste sabe que su debut mundialista será en el Grupo A , el cual comparte con la selección anfitriona, Nueva Zelanda y Alemania .

Argentina no es la favorita pero aspira a hacer un buen papel en esta primera participación, luego de finalizar segundas en el Sudamericano tras caer en la final ante Brasil. De este modo, el sueño de la Selección se pone en marcha y se hará realidad a partir del 17 de octubre, cuando se dispute el partido inaugural de esta competencia que se llevará a cabo hasta el 7 de noviembre.

Los clasificados de África se definirán una vez finalizada la Copa Africana de Naciones que se está disputando actualmente





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