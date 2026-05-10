Durante décadas, Venus fue considerado geológicamente muerto. Eso explica la escasez de misiones de investigación que lo han mantenido como el gran desconocido del sistema solar. Ahora, un estudio publicado en la revista Nature Communications el pasado 9 de febrero de 2026 reveló la existencia de la primera cueva volcánica descubierta en Venus y el tubo de lava más grande jamás confirmado en el sistema solar.

Venus es el planeta gemelo de la Tierra en términos geológicos y el más caliente del sistema solar. Nuestro vecino más cercano en el cosmos está a 38 millones de kilómetros y su superficie alcanza nada menos que los 465 grados.

Nubes de ácido sulfúrico envuelven a Venus sin descanso. Nada parece poder existir en ese infierno de la galaxia. Y sin embargo, la ciencia acaba de encontrar algo extraordinario escondido en sus entrañas. Un equipo de investigadores de la Universidad de Trento, en Italia, confirmó un hallazgo que nadie esperaba y revolucionó a varios campos de la ciencia, no solo la astronomía.

Financiado por la Agencia Espacial Italiana, el descubrimiento sacude los fundamentos de la geología planetaria. Y reescribe lo que creíamos saber sobre nuestro planeta más próximo





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Venus Primera Cueva Volcánica Tubo De Lava Más Grande Primera Vez Que Se Descubre Subsuelo De Venus Subterráneo

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