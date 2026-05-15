Primer tramo del cupo de miel con arancel cero para el Mercosur agotado

Ya se agotó el primer tramo del cupo de miel con arancel cero habilitado por la Unión Europea para el Mercosur, del esquema transitorio que comenzó a regir tras la entrada en vigor del acuerdo comercial entre ambos bloques. El nuevo mecanismo contempla un volumen inicial de 7.500 toneladas libres del arancel histórico del 17,3%

Ya se agotó el primer tramo del cupo de miel con arancel cero habilitado por la Unión Europea para el Mercosur , del esquema transitorio que comenzó a regir tras la entrada en vigor del acuerdo comercial entre ambos bloques.

El nuevo mecanismo contempla un volumen inicial de 7.500 toneladas libres del arancel histórico del 17,3%, aunque para 2026 el cupo efectivo es menor debido a que otros países como Argentina y Brasil también utilicen parte de las cuotas asignadas. En la práctica, el volumen habilitado este año asciende a 5.000 toneladas, distribuidas por trimestres a los exportadores de Uruguay y Paraguay.

Desde la Secretaría de Agricultura se explicaron que, mientras el Mercosur continúa negociando el reparto definitivo por país, las cuotas del denominado ‘año 0’ se ejecutan bajo el mecanismo previsto. Argentina y Brasil podrían concentrar gran parte de las cuotas de etanol o ron, mientras que Uruguay tendría ventaja en arroz.

El presidente de la Sociedad de Apicultores (SADA), indica que la exportación argentina está bastante acotada a muchos destinos del mundo, incluso Europa, con lo cual entraron los primeros contenedores procedentes de Argentina y Brasil. También hay una cuestión de estacionalidad, en los meses de abril, mayo y junio son los picos de exportación a diferentes lugares del mundo, más allá del acuerdo.

Para 2027 se habilitarán 15.000 toneladas anuales ; luego el cupo crecerá a 22.500 toneladas en el segundo año completo, 30.000 en el tercero, 37.500 en el cuarto, hasta alcanzar las 45.000 toneladas anuales en 2031, nivel que se mantendrá. Una empresa familiar de Concordia exporta alrededor del 95% a granel, consolidándose como uno de los grandes jugadores mundiales del mercado apícola. En el país se consume apenas 200 gramos por habitante.

Cuenta con más de 4 millones de colmenas declaradas y unas 1.200 salas de extracción habilitadas por el SENASA. La provincia de Buenos Aires concentra el 44% de la producción nacional. El sector hace gala de una diversidad productiva, con más de 80 tipos de miel diferenciadas según origen botánico. A pesar del potencial, el consumo interno sigue siendo bajo: apenas 200 gramos por cápita por año, muy lejos de países como Alemania, donde supera el kilo anual por habitante





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