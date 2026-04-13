Primer tráiler de 'Yo, Narciso': Adrián Suar y Natalia Oreiro vuelven a la pantalla grande

Se presenta el primer avance de la comedia 'Yo, Narciso', protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, que explora el narcisismo moderno con humor. La película, dirigida por Suar, promete una mirada irónica y conmovedora sobre las relaciones en la era de las redes sociales.

Se ha lanzado el primer tráiler de la comedia 'Yo, Narciso ', dirigida y protagonizada por Adrián Suar junto a Natalia Oreiro , cuyo estreno está programado para agosto. Este adelanto, revelado el lunes, marca el regreso de la aclamada dupla que cautivó al público hace más de una década en la exitosa serie televisiva 'Solamente vos', emitida por eltrece.

Después del éxito taquillero de películas previas como '30 noches con mi ex' y 'Mazel Tov', Suar apuesta nuevamente por el humor en una historia que promete una mirada irónica y conmovedora sobre el narcisismo contemporáneo, ese reflejo que impregna nuestras relaciones, las redes sociales y la manera en que nos presentamos y nos valoramos. La película explorará el desafío de las conexiones humanas en una era donde la búsqueda de atención y validación personal parece ser la norma, abordando la complejidad de las relaciones en un mundo obsesionado con la autoimagen y el reconocimiento.

La trama de 'Yo, Narciso' gira en torno a Rocío Flores, interpretada por Natalia Oreiro, una profesora universitaria de sociología que se encuentra escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Para profundizar en su estudio, Rocío decide sumergirse en el tema de primera mano, eligiendo como objeto de análisis a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico interpretado por Adrián Suar. Bajo una identidad falsa, Rocío se hace pasar por una paciente interesada en un procedimiento estético, con el objetivo de observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Sin embargo, las consultas iniciales pronto evolucionan hacia citas donde Máximo despliega todo su encanto. Decidida a mantener la situación bajo control sin sucumbir a sus juegos, Rocío inventa excusas cada vez más extravagantes para mantener la distancia. La dinámica entre ambos personajes promete ser el corazón de la comedia, explorando las complejidades de la atracción, la manipulación y la autenticidad en un contexto social donde la apariencia y la validación externa a menudo juegan un papel crucial en la construcción de la identidad personal.

La comedia, descrita como un enredo clásico, es la tercera película dirigida por Adrián Suar, quien también asume el rol protagónico y la producción, marcando su primera colaboración cinematográfica con Natalia Oreiro. 'Yo, Narciso' satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo, temas recurrentes en las comedias del actor. La historia promete ser una reflexión divertida y perspicaz sobre los desafíos de las relaciones en la era digital, explorando la tensión entre la búsqueda de amor verdadero y la influencia de las redes sociales y la cultura de la imagen. La película busca ofrecer una mirada crítica y a la vez divertida sobre la auto-obsesión y la vanidad, mostrando cómo estos elementos pueden afectar las relaciones interpersonales y la construcción de la identidad en el mundo contemporáneo. El estreno de 'Yo, Narciso' representa un evento cinematográfico esperado, reuniendo a dos talentos reconocidos y prometiendo una experiencia llena de risas y reflexiones.





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