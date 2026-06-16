Primer REIT argentino comienza a cotizar en BYMA: una nueva puerta para invertir en propiedades sin comprar ladrillos

Beltrán Briones y Juan Ignacio Abuchdid lanzaron el primer REIT en Argentina, captando 45 millones de dólares de 3.523 inversores. El fondo invertirá en propiedades de alta gama en Buenos Aires y permitirá a los inversores liquidar sus participaciones en el mercado secundario.

Beltrán Briones, desarrollador inmobiliario de Grupo Briones, y Juan Ignacio Abuchdid, número uno del Grupo IEB, son los creadores del primer REIT en la Argentina .

En el mismo día en que empezó a cotizar en la Bolsa porteña, sus impulsores celebraron una emisión de 66.327.251.000 pesos, el equivalente a 45 millones de dólares, con 3.523 inversores. Si se divide el monto por la cantidad de aportantes, el cálculo promedio es de unos 18.800 dólares, aunque el dato resulta distorsionado porque hubo fondos que aportaron 3 millones de dólares y amigos del propio Beltrán que invirtieron 200 dólares.

Juan Ignacio Abuchdid es el número uno del Grupo IEB, y uno de los impulsores del REIT en la Argentina. El talón de Aquiles del mercado inmobiliario siempre fue la barrera de entrada, ya que el ticket promedio en la ciudad es de alrededor de 150.000 dólares, resumió Briones durante el evento que celebró Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Por eso, cuando Abuchdid le acercó la idea de crear un REIT, al que llamaron… Briones explicó su decisión en el contexto actual del país: en los últimos dos años el índice Merval subió 300% en dólares, los bonos un 150%, los sueldos un 200%, el costo de construcción un 130%, mientras que los precios de los inmuebles subieron solo un 50% en dólares. Es uno de los activos más rezagados de esta economía, señaló.

Además, en los últimos dos semestres, la cantidad de metros cuadrados a estrenar en la Ciudad de Buenos Aires cayó, porque hay cada vez menos obras. Actualmente se necesitan dos sueldos para comprar un metro cuadrado, cuando años atrás eran necesarios cinco. Este contexto, que considera propenso para el negocio, con inmuebles baratos y proyecciones de aumento de su valor, se complementa con lo que Briones define como oportunidad.

Abuchdid coincidió con su socio y señaló que durante años imaginó instrumentos de inversión de este estilo, pero las condiciones del país no eran las óptimas. En este sentido, atribuyó el lanzamiento del REIT a la recuperación de la estabilidad económica y de la confianza de los inversores. El fondo invertirá principalmente en propiedades terminadas de alta gama en la ciudad de Buenos Aires: locales comerciales, oficinas AAA y residencias premium, sobre todo en el corredor norte porteño.

El precio de las acciones imitará el metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los principales diferenciales del esquema respecto a una inversión tradicional en un inmueble es que el inversor puede salir de su posición cuando quiera vendiendo sus cuotapartes en el mercado secundario.

Además, permite invertir en una cartera de propiedades diversificada en la Ciudad, donde no hay que ocuparse de inmuebles, escrituras, de arreglar la propiedad, ni de conseguir inquilinos, resaltó Briones, y detalló que no solo es beneficioso para el pequeño inversor, sino también para el grande, ya que quien compra muchos inmuebles debe contratar personal que se ocupe de refacciones, alquileres y trámites. De esta manera, se simplifica su operación.

El fondo deberá tener invertido un tercio del patrimonio en inmuebles dentro de los primeros 12 meses, administrado por Ciclo Nova Asset Management S.A. y con Banco Comafi S.A. como sociedad depositaria. La renta provendrá de los alquileres de las propiedades y la apreciación de valor de los inmuebles en el tiempo, sobre todo en un mercado con valores atrasados.

Los impulsores definieron el REIT como el comienzo de un asset class: un producto nuevo en el mercado de capitales argentino. Transformar ahorro en inversión es lo que necesita el mercado de capitales y el país, resaltó Abuchdid y agregó que empezó una nueva etapa dentro de las operaciones inmobiliarias. Los argentinos durante décadas aprendimos a desconfiar. Hoy estamos empezando a construir algo distinto.

Según explicó, en un contexto de inflación en dólares a nivel global, mantener los ahorros en el colchón dejó de ser una alternativa eficiente. Por eso, el mercado de capital es tan importante. También señaló que los 170.000 millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero muestran una gran oportunidad. No va a resolver por sí solo el mercado de capitales, ni la economía argentina, pero es el primero de muchos, espero, resumió





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