Primer golpe al acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE: prohibición de exportaciones brasileñas de productos de origen animal

La Comisión Europea ha dado el primer golpe al acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, prohibiendo las exportaciones brasileñas de productos de origen animal desde el próximo 3 de septiembre. La medida se debe a la falta de cumplimiento de Brasil con la normativa europea en materia de resistencia antimicrobiana.

La Comisión Europea dio este martes el primer golpe al acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo apenas dos semanas después de que el trato entrara en vigor de forma provisional a falta de la ratificación del Parlamento Europeo.

La Comisión Europea publicó la tarde del martes un documento que podía parecer anodino el de los países que han demostrado que cumplen con la normativa europea en materia de resistencia antimicrobiana. Pero el documento no era tan anodino porque en el mismo no aparecía Brasil.

Eso significa que a partir del próximo 3 de septiembre quedan totalmente prohibidas en el mercado europeo las exportaciones brasileñas de bovinos, equinos, aves, huevos, productos de acuicultura, miel y otros derivados de origen animal. La legislación europea prohíbe el uso de antimicrobanos para promover el crecimiento o aumentar la productividad en la ganadería así como la utilización de antibióticos reservados para tratamientos humanos.

Brasil tiene a partir de ahora poco más de tres meses para demostrar que sí cumple con la normativa europea y no usa productos antimicrobanos en la producción ganadera. El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tiene salvaguardas que permiten suspender ciertos apartados pero nadie esperaba en Bruselas que se sacara a Brasil de una lista en la que estaba incluido desde hace años.

Argentina, Paraguay y Uruguay sí aparecen en la lista porque según la Comisión Europea sí cumplen en su producción ganadera con las normas que fija la Unión Europea para importar productos del campo. Fuentes parlamentarias favorables al acuerdo temen que la Comisión Europea esté buscando todos los resquicios posibles para mostrar que está pendiente de cualquier violación del mismo para suspenderlo.

Sería una estrategia frente al Parlamento Europeo porque cuando dentro de poco más de un año (es el plazo previsto) el acuerdo llegue a los eurodiputados se espera una mayoría a favor del mismo pero apretada y que podría virar hacia un voto negativo si durante este período hubiera escándalos relacionados con las importaciones del sector ganadero o del campo en general de los países de Mercosur.

La respuesta de Brasil es que la medida europea la recibía ‘con sorpresa’ y que el gobierno brasileño ya trabaja para tomar ‘todas las medidas necesarias para revertir esta decisión, volver a la lista de países autorizados y garantizar el flujo de ventas de estos productos al mercado europeo al cual exporta desde hace 40 años. Brasil defiende que tiene un ‘sistema sanitario sólido y de calidad reconocida internacionalmente’ y que la resistencia antimicrobiana es ‘una de las mayores amenazas de salud pública de nuestro tiempo’





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