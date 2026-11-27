El festival Primavera Sound llega a Buenos Aires los días 28 y 29 de noviembre en Club Ciudad, destacando su compromiso con la diversidad de género y artistas internacionales.

El festival Primavera Sound retorna a la ciudad de Buenos Aires para celebrar su tercera edición local en el predio del Club Ciudad. Este evento musical, originario de Barcelona, se llevará a cabo durante el fin de semana que comprende el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. La organización ha confirmado un cartel que lideran las bandas internacionales Gorillaz y The Strokes, consolidando una propuesta que busca integrar diversidad sonora y una fuerte representación femenina tanto nacional como global.

Line-up internacional y compromiso paritario

La programación del Primavera Sound en Argentina refleja la filosofía de inclusión que ha caracterizado a la marca desde hace años. En 2019, la edición catalana logró hitos históricos al presentar su primer cartel con equidad de género y al implementar garantías de cupo para asegurar la asistencia. Estas políticas de inclusión, diversidad y sustentabilidad se han expandido a nivel global, afectando también a las franquicias internacionales como la que se celebra en Argentina.

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La presencia de artistas internacionales de alto perfil eleva significativamente el porcentaje de mujeres en el escenario principal. El line-up incluye a Courtney Barnett, Lily Allen y FKA twigs, quienes se suman a la agenda de conciertos. Esta combinación de nombres globales con talento local refuerza el objetivo del festival de ofrecer una experiencia musical variada y equilibrada, alejándose de los esquemas tradicionales de los festivales masivos.

Artistas locales lideran la escena nacional

La selección curada de artistas locales demuestra la riqueza de la escena musical argentina actual. El sábado 28 de noviembre, el público podrá disfrutar de presentaciones de Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Ambik, Chechi de Marcos, Lisa Scha, Wiranda Johansen y María Wolff. Estas ejecutantes representan distintos géneros y perspectivas, contribuyendo a la diversidad que el festival promueve activamente en su programación.

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El domingo 29 de noviembre continúa la actividad con artistas destacadas como Juana Molina, Juana Aguirre, Babeblade y Fin del Mundo. Cada artista aporta una propuesta única que va desde el pop atmosférico hasta el electropop experimental. La programación busca destacar no solo el talento emergente, sino también a consolidar figuras que han definido el sonido contemporáneo en la región.

Testimonios sobre diversidad y autenticidad

Los artistas participantes han expresado su entusiasmo por formar parte de una plataforma que prioriza la voz femenina y la autenticidad. Lisa Scha, quien presenta su disco COLAPSO en 2025, señaló que el 90% de la música que escucha está hecha por mujeres. Para Scha, el festival es una oportunidad para conectar con miradas femeninas diversas y compartir escenario con iconos de la trayectoria nacional como Juliana Gattas.

Wiranda Johansen también valoró la representación de género, mencionando que la diversidad de artistas mujeres en el evento es inspiradora. Juana Aguirre destacó que Primavera Sound mira hacia el underground y no se conforma con el mainstream habitual. María Wolff, en su primera presentación en vivo de su disco Rápido mamá, consideró un honor debutar en un escenario con un line-up que admira profundamente, especialmente por su enfoque inclusivo.

La participación de Babeblade bajo el seudónimo de Milagros Ugarte resalta otra dimensión de esta edición. Ugarte comentó que se siente orgánica la gran presencia femenina en el cartel, asegurando que la música más interesante de los últimos tiempos está hecha por mujeres. Con la presentación de su EP Tonta editado en 2025, el festival cierra un ciclo de tres ediciones en Buenos Aires reafirmando su posicionamiento como un referente de calidad y diversidad en la industria musical latinoamericana.