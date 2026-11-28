Descubre el lineup completo del Primavera Sound Buenos Aires 2026 con Gorillaz y The Strokes. Conoce horarios, escenarios y artistas internacionales y locales.

La edición 2026 del Primavera Sound de Buenos Aires confirma su enfoque en la música del siglo XXI, destacando a sus dos principales cabezas de cartel. El acto central del sábado 28 corresponde a Gorillaz, mientras que The Strokes liderarán la jornada del domingo 29. Ambos grupos publicaron sus discos debut en 2001, estableciendo un tono histórico para el festival.

Planificación de Shows y Horarios Oficiales

La programación oficial incluye un total de 37 shows distintos entre bandas y solistas. La grilla abarca un amplio espectro de géneros, garantizando una experiencia variada para los asistentes. Los artistas se presentarán en estricto orden según el cartel anunciado, distribuyéndose en diferentes escenarios durante el fin de semana.

Also read Ochy Curiel regresa a Buenos Aires para debatir feminismos decoloniales y antirracistas

Headliners Globales y Nuevos Lanzamientos

Gorillaz retorna a Argentina para su tercer paso en festivales locales, tras actuar en el BUE 2017 y el Quilmes Rock 2022. Damon Albarn lidera el proyecto audiovisual con su nuevo disco The Mountain, lanzado en 2026. El álbum incluye colaboraciones con Bizarrap, Trueno, Johnny Marr, Dennis Hopper y Tony Allen. El grupo tocará en el Escenario Heineken el sábado 28 a las 21:15.

Escenarios Emergentes y Géneros Alternativos

Yung Lean rompe Internet con su video de Storm y participará en la banda sonora de Grand Theft Auto VI. El ícono del cloud rap actúa en el Escenario Heineken el sábado 28 a las 21:15. ECCO2K, ligado al colectivo Drain Gang, presenta su sencillo Aldehydes and Ketones en el Escenario Barcelona a las 20:15 del mismo día.

Advertisement

Artistas Locales e Integración Regional

La escena local cuenta con representaciones sólidas como Marilina Bertoldi, quien estrenó el audiovisual de Para quién trabajás Vol. 1. Actúa en el Escenario Heineken el sábado 28 a las 17:10. Jaime Sin Tierra, emblemática banda de indie rock, recupera su catálogo tras 28 años. Los Thuthanaka fusionan electrónica con raíces andinas en el Escenario Barcelona a las 17:50.

Cierre Internacional y Proyección Musical

Lilly Allen, FKA Twigs y Juana Molina complementan la lista con artistas de alto perfil. Danny L Harle, productor de PC Music, lleva su disco Cerulean al Escenario Primavera a las 23:00. John Talabot regresa con Music for Empty Stadiums en el Escenario Barcelona a las 22:30. El evento celebra la diversidad sonora con una mezcla única de leyendas y nuevas voces.