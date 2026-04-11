Previa Detallada: Boca vs. Independiente, Todos los Detalles que Necesitas Saber

Análisis completo del clásico Boca vs. Independiente. Conoce las posibles formaciones, los jugadores convocados, el arbitraje y dónde ver el partido. ¡No te pierdas ningún detalle!

Se ultiman los detalles finales, y en Olé te traemos toda la información que necesitas. Prepárate para la previa del clásico entre Boca e Independiente : noticias de última hora, posibles alineaciones y mucho más. Te proporcionamos la lista de jugadores convocados por Claudio Úbeda para el encuentro contra Independiente , un detalle crucial para entender las estrategias y posibles cambios que se avecinan.

Además, podrás conocer a los jugadores seleccionados por Gustavo Quinteros para el partido frente a Boca, ofreciendo una visión completa de las opciones disponibles para ambos equipos. Mantente al tanto de las novedades de última hora y no te pierdas ningún detalle. \El análisis de las posibles formaciones es un componente esencial de nuestra cobertura. Te presentamos el once probable de Independiente, con jugadores clave como Rodrigo Rey defendiendo la portería y una defensa conformada por Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz y Facundo Zabala. En el mediocampo, se espera la presencia de Iván Marcone, junto a Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, e Ignacio Malcorra. El ataque podría estar liderado por Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez, prometiendo un juego ofensivo y dinámico. La imagen de Gustavo Quinteros en la práctica en Villa Domínico, compartida por la Prensa de Independiente, ilustra el ambiente de preparación y concentración del equipo. Para Boca, anticipamos una formación con Agustín Marchesín en la portería y una defensa compuesta por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. En el mediocampo, Camilo Rey Domenech, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Alan Velasco buscarán controlar el juego. En la delantera, Milton Giménez y Ángel Romero buscarán perforar la defensa rival. \Otro aspecto fundamental es el arbitraje. Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en este emocionante encuentro Boca vs. Independiente. Contará con la asistencia de Sebastián Rainieri y Diego Yamil Bonfá, mientras que Matías Ezequiel Billone Carpio actuará como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Mariano Ascenzi. Además, te informamos sobre dónde podrás disfrutar del partido en vivo: la transmisión estará a cargo de la señal indicada, y también podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Olé, garantizando que no te pierdas ningún detalle de este clásico. Claudio Ubeda, capturado en el entrenamiento de Boca por Javier García Martino, refleja la intensidad y la preparación de los equipos en la cancha. Sumérgete en la previa más completa, conoce todos los detalles y vive la emoción de este encuentro histórico





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