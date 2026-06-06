Previa del Mundial 2026: Argentina juega su primer amistoso, la lesión de Balerdi y el resto de noticias del sábado

Resumen de la jornada previa al Mundial 2026, con el primer amistoso de Argentina frente a Honduras, la baja de Balerdi por lesión, las declaraciones de Scaloni, el entrenamiento de Messi y las novedades de las demás selecciones que se preparan para la Copa del Mundo.

La previa del Mundial 2026 está en su fase más intensa, con la mayoría de las selecciones ya instaladas en suelo norteamericano y ultimando los detalles para el gran inicio.

La atención se centra en la actividad de la Albiceleste, que disputará su primer amistoso de preparación contra Honduras este sábado a las 21:00. Esta jornada promete ser cargada de fútbol y emociones, con muchas decisiones técnicas por parte de Lionel Scaloni, quien además deberá lidiar con la baja sensible de Leonardo Balerdi por lesión, una baja que lo obliga a replantear la estructura defensiva.

Mientras tanto, Lionel Messi ya entrena a la par de sus compañeros y parece listo para sumar minutos, aunque se desconoce si será titular. En el horizonte, la competencia por los puestos en la lista final de 26 jugadores sigue abierta, con nombres comoGiay, Capaldo, Buendía y Perrone esperando una oportunidad.

El partido contra Honduras servirá para evaluar el estado físico y el rendimiento colectivo, y quizás para confirmar si la nómina definitiva está cerrada o si aún hay espacio para sorpresas de último momento. En el horizonte inmediato, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Olympique de Marsella, club de Balerdi, le dedicaron mensajes de apoyo al defensor, recordando que el fútbol siempre da revancha.

Por otro lado, otras potencias también se preparan: Alemania, en un amistoso de alto nivel, venció a Estados Unidos por 2-1, dejando más dudas que certezas en el equipo de Mauricio Pochettino, que muestra dificultades para sostener sus buenos pasajes y convertirlos en ventaja real. En Europa, Portugal jugó un amistoso caliente donde Rafael Leao e Iván Román protagonizaron un cruce violento y fueron expulsados con tarjeta roja directa en el descuento del primer tiempo.

Cristiano Ronaldo, por su parte, jugó los primeros 45 minutos con su selección antes de viajar a Estados Unidos, donde buscará hacer historia en su sexto Mundial. Mientras tanto, Suiza y Australia también disputaron su último amistoso antes de la Copa del Mundo. En Sudamérica, Brasil expectante por la recuperación de Neymar, quien no jugó el amistoso contra Egipto en Cleveland, pero sigue en el radar de Carlo Ancelotti para ser incluido en la lista definitiva.

Inglaterra, por su parte, superó a Nueva Zelanda con un gol de Harry Kane. Otro aspecto relevante es el récord de participación: 1247 jugadores en total, una cifra histórica para un Mundial de 48 equipos.

En ese contexto, Argentina se ubica entre las selecciones con menor recambio de jugadores respecto a Qatar 2022, manteniendo una base sólida de 17 nombres que repiten experiencia mundialista: Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Este dato resalta la continuidad y la confianza en un grupo que busca revalidar el título.

Finalmente, Bélgica ofreció una展示 de su poderío al golear 5-0 a Túnez en su último partido de preparación, mientras que el resto de las 48 naciones participantes ajustan sus últimos mecanismos para el inicio de la Copa del Mundo, que se acerca a pasos agigantados





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Argentina Honduras Balerdi Scaloni Messi Amistoso Nómina Lesión Previa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selección de Portugal en el Mundial 2026: figura, DT, fixture e historial con ArgentinaEl delantero jugará su sexto y probablemente último Mundial, y quiere quedarse con el título.

Read more »

Anulo mufa: la Selección Argentina recuperó la cima del ranking FIFA antes del Mundial 2026Los resultados de los amistosos internacionales ubicaron nuevamente a la Albiceleste en lo más alto de la clasificación mundial antes de la Copa del Mundo.

Read more »

Argentina recupera el primer puesto del ranking FIFA y se prepara para el Mundial 2026La selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, vuelve a liderar la clasificación FIFA rumbo al Mundial 2026. El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, llega con cinco victorias consecutivas y con la recuperación de jugadores clave como Julián Álvarez como prioridad. Analizamos las proyecciones de campeón, el optimismo de otras selecciones como Paraguay y las historias personales que rodean al plantel en la previa del torneo que se jugará en EE.UU., Canadá y México.

Read more »

Análisis de minutos jugados por los convocados de la selección argentina antes del Mundial 2026Se examina el volumen de minutos acumulados por los jugadores de la selección argentina en la temporada previa al Mundial 2026, destacando a quienes llegan con mayor rodaje y a los que enfrentan lesiones o suplencia.

Read more »