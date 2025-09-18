Presupuesto 2026: Proyecciones de Ingresos y Gastos de Empresas Estatales

El Proyecto de Presupuesto 2026 presenta las proyecciones de ingresos y gastos de las empresas del Estado. El documento destaca un superávit acumulado para las empresas públicas, pero también expone los desafíos de las empresas deficitarias como Nucleoeléctrica Argentina y Aerolíneas Argentinas, ambas sujeta a una próxima privatización.

En el capítulo dedicado a las empresas públicas, se anticipa un superávit acumulado de 552.

168 millones de pesos para las 32 empresas y sociedades de mayoría estatal agrupadas en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaer. Las proyecciones indican que 18 empresas registrarán resultados financieros positivos, mientras que 14 empresas presentarán resultados negativos. Según el documento oficial, los recursos estimados para el sector ascienden a $15,64 billones, con gastos de $15,09 billones, lo que resulta en el superávit financiero proyectado para el próximo año. Sin embargo, es importante destacar que esta información es provisional y cada presupuesto requerirá aprobación definitiva. \El Presupuesto 2026 prevé un incremento del 23,2% en los gastos respecto a 2025. El 83% de ese gasto total corresponde a seis compañías: Energía Argentina (23,6%), Aerolíneas Argentinas (22,4%), AySA (12,6%), SOFSE (10%), Nucleoeléctrica Argentina (9,9%) y Correo Oficial (4,5%). El gasto en bienes y servicios representa el 50,6% del total, con ENARSA (37,9%), Aerolíneas (28,9%), Nucleoeléctrica (8,7%) y AySA (6,6%) tomando protagonismo. La inversión real estimada para 2026 crece un 114,4% respecto al año anterior, con más del 87,2% canalizada en Nucleoeléctrica Argentina (19,4%), AySA (18,3%), Energía Argentina (16,6%), Administración de Infraestructura Ferroviaria (12,8%), Aerolíneas Argentinas (12,3%) y SOFSE (7,9%). \Entendiendo la premisa del gobierno de que el Estado debe evitar suplir al sector privado en actividades empresariales, se ha iniciado un proceso de privatización de diversas empresas, coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía. La Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, aprobó el nuevo módulo digital para privatizaciones bajo las leyes 27.742, Ley Bases, y 23.696 en el sistema CONTRAT.AR. Las empresas sujetas a este proceso incluyen Intercargo SAU, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Belgrano Cargas y Logística, AySA, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. \Las proyecciones del Proyecto de Presupuesto 2026 indican que las transferencias del Tesoro Nacional representan el 21% de los ingresos corrientes y se destinan principalmente a cubrir las importaciones de combustible realizadas por ENARSA (43,4%) y los gastos de funcionamiento de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) (38,3%). En cuanto a la previsión financiera, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), empresa bajo la gestión del asesor presidencial Demian Reidel, junto a Aerolíneas Argentinas, serán las que muestren el mayor déficit financiero el próximo año. NASA, que está sujeta a una próxima privatización, administra las plantas Atucha I, Atucha II y Embalse. En 2026, recibirá ingresos por $851.039,2 millones, principalmente de la venta de energía eléctrica, pero con egresos por $979.169,4 millones destinados al mantenimiento y operación. En tanto, Aerolíneas Argentinas S.A., cuya privatización está contemplada en el Decreto 873/2024, se dedica al transporte de pasajeros y carga. Con ingresos de $3,14 billones, generados por su actividad aerocomercial, la compañía proyecta, al igual que en 2024 y 2025, un superávit operativo por tercer año consecutivo, un logro inédito desde 2008. El superávit operativo y los recursos generados en caja serán destinados a una inversión superior a u$s400 millones. La inversión en capital (CAPEX) es la responsable del resultado financiero negativo detallado en el Presupuesto 2026





