Presuntas conversaciones entre el jefe de Gabinete y un contratista revelan apoyo en medio de investigación por irregularidades patrimoniales

Un medio local reveló presuntas conversaciones entre el jefe de Gabinete y un contratista, en las que se ofrece apoyo legal antes de una declaración como testigo. La investigación por irregularidades patrimoniales se amplía con declaraciones de testigos y medidas judiciales. La esposa del funcionario hizo un posteo sugerente en redes sociales, mientras el presidente Javier Milei respalda al funcionario.

Las presuntas conversaciones entre el jefe de Gabinete y un contratista salieron a la luz en medio de la investigación por presuntas irregularidades en el patrimonio del alto funcionario.

Según lo revelado por un medio local, el funcionario libertario habría dicho al contratista: Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado, en un presunto intercambio que habrían tenido antes de su declaración como testigo.

Esta revelación se produce en un contexto en el que el ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia, algo que molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Nosotros vamos a contar toda la verdad, indicó posteriormente una fuente cercana al caso.

Las conversaciones difundidas ocurrieron al mismo tiempo en el que se dieron los avances sobre la investigación al jefe de Gabinete, lo que derivó en una ampliación de la investigación, con declaración de testigos y medidas judiciales buscando reconstruir el caso. Además, se conoció un posteo sugerente de la esposa del funcionario en sus redes sociales, donde escribió: Siempre hay que dejar algo atrás.

Por otro lado, el presidente Javier Milei dijo que Adorni presentará su declaración jurada antes del 31 de julio y lanzó: Ni en pedo se va, en una clara señal de respaldo al funcionario en medio de las acusaciones





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