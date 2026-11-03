Préstamos para jubilados 2026: tasas y requisitos de Banco Nación, Comafi y BBVA

Guía completa de préstamos para jubilados en noviembre 2026 con datos exactos de tasas, montos máximos y requisitos de Banco Nación, Banco Provincia y Banco Comafi.

En noviembre de 2026, los jubilados y pensionados cuentan con opciones específicas de financiamiento en las principales entidades bancarias argentinas. Instituciones como el Banco Nación, Comafi y BBVA ofrecen créditos diseñados para cubrir gastos diversos, financiar compras o ejecutar proyectos personales. La gestión de estos productos se ha digitalizado significativamente, permitiendo realizar los trámites de forma online desde múltiples dispositivos.

Condiciones del Banco Nación

El Banco Nación ofrece una línea de créditos personales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la institución. El monto máximo de financiación alcanza los $50.000.000, aunque se pueden solicitar hasta $40.000.000 directamente a través de la plataforma. Este producto no está disponible para quienes reciben pensiones asistenciales ni pensiones no contributivas.

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Las características del crédito establecen un monto mínimo de $100.000 con libre disponibilidad de fondos en moneda nacional. La cuota máxima no puede exceder el 35% del ingreso mensual del solicitante. A través de la modalidad e@descuento, el financiamiento se extiende hasta 36 meses sin límite de edad. Las tasas vigentes incluyen una Tasa Nominal Anual (TNA) del 49% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 61,70%.

Para obtener la información más precisa sobre los costos, se debe considerar el Costo Financiero Total. El CFT expresado como TNA es del 59,29%, mientras que el CFT en TEA alcanza el 78,38%. El proceso de solicitud se realiza ingresando a la aplicación BNA+ o al home banking. El usuario debe acceder a la sección Tu Banco, seleccionar Préstamos, indicar el monto y el plazo, verificar los datos y confirmar la operación.

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Las cuotas son fijas mensuales y se calculan bajo el sistema francés de amortización. En la modalidad e@descuento, el importe se descuenta automáticamente de los haberes previsionales. Para acceder, es necesario autorizar el débito automático y firmar un pagaré, garantizando así el cobro seguro de las cuotas.

Oportunidades en Banco Provincia

El Banco Provincia cuenta con una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. La propuesta no establece una edad máxima para acceder y también está disponible para trabajadores del sector público y privado. Se permite solicitar $40.000.000, con un límite general de financiación de $50.000.000.

Las condiciones principales incluyen un plazo de devolución de hasta 60 meses. Las tasas de interés varían, presentando una TNA desde 65,10% hasta 78,90%. La acreditación del dinero se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de la solicitud.

Para solicitar este crédito, el usuario debe ingresar al home banking o a la aplicación BIP Móvil. Es necesario iniciar sesión con usuario y contraseña, activar el Token de seguridad y acceder al apartado Préstamos. Una vez allí, se elige el monto y el plazo, se confirma la solicitud y se espera la acreditación de los fondos.

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Financiamiento en Banco Comafi

El Banco Comafi ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados de hasta $10.000.000. Estos créditos cuentan con tasas de interés fijas y un plazo de devolución de hasta 60 meses. La entidad permite gestionar el crédito de manera online o por WhatsApp, aunque es indispensable contar con una precalificación previa.

Los requisitos y condiciones incluyen un ingreso neto mínimo de $273.000. Las cuotas se debitan automáticamente de la Cuenta Comafi. La aprobación está sujeta a las condiciones de contratación y a la evaluación crediticia del banco.

Para solicitarlo, se ingresa al Online Banking del Banco Comafi o se inicia una conversación por WhatsApp con Sofía. Se verifica la precalificación, se selecciona la opción de préstamos personales, se indica el monto y plazo, se completan los datos requeridos y se revisan las condiciones. Finalmente, se confirma la solicitud y se espera la aprobación crediticia y la acreditación del dinero.

Diferencias y Consideraciones Finales

Cada institución establece sus propios montos máximos, plazos de pago, tasas de interés y condiciones para acceder al crédito. Estos factores pueden variar según los ingresos, la edad del solicitante y el lugar donde cobra sus haberes. Los jubilados deben comparar cuidadosamente las TNA y TEA para determinar la opción más conveniente para su situación financiera particular.