Presidente y ministros respaldan a Adorni, buscan dar vuelta página política

El Presidente y todo los ministros vuelven a escenificar un respaldo cerrado al jefe de Gabinete Manuel Adorni. Javier Milei encabezará la primera reunión de Gabinete después de declarar que el ex vocero "ni en pedo" abandonará el Gobierno.El Ejecutivo busca dar vuelta la página y recuperar la iniciativa política extraviada por la suerte judicial y política de Adorni. Por eso el Gobierno inauguró un nuevo esquema de comunicación con una conferencia de prensa inusual.

El Presidente y todo los ministros vuelven a escenificar un respaldo cerrado al jefe de Gabinete Manuel Adorni. Javier Milei encabezará la primera reunión de Gabinete después de declarar que el ex vocero "ni en pedo" abandonará el Gobierno.

El Ejecutivo busca dar vuelta la página y recuperar la iniciativa política extraviada por la suerte judicial y política de Adorni. Por eso el Gobierno inauguró un nuevo esquema de comunicación con una conferencia de prensa inusual.

Según adelantaron fuentes oficiales Adorni tenía previsto realizar los dos anuncios de gestión del día y dejar que los ministros de las carteras vinculadas contesten cuatro preguntas de los periodistas acreditados que esta semana volvieron a Casa Rosada bajo estrictos controles de seguridad y con menos espacios de trabajo. El no va a responder preguntas porque dio una conferencia de prensa el lunes y y va a hablar la semana que viene.

Si le preguntan van a quedar mal" informaron funcionarios del área de Comunicación en la previa. Luego de visitar la planta de Mercedes Benz en Zárate Adorni comunicará iniciativas oficiales con los ministros de Economía Luis Caputo y con Alejandra Monteoliva de Seguridad. El jefe de la cartera económica se referirá al proyecto de ley de Super RIGI que anunció Milei en X el jueves. El oficialismo intenta ampliar las actividades contenidas en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.

Monteoliva por su parte brindará detalles sobre el decomiso de drogas y sobre cambios en la estructura del ministerio que se publicaron este viernes en el Boletín Oficial. El jefe de Gabinete no dará precisiones sobre su Declaración Jurada después de que Patricia Bullrich le pidiera que la presentara cuanto antes.

"Está en plazo" reiteraron en su entorno. El jefe de Gabinete le dijo a Alejandro Fantino el jueves que Bullrich lo spoileó como dijo el Presidente porque no esperará hasta el 31 de julio para presentar la documentación respaldatoria. La situación del ex vocero complica los planes del oficialismo en el Congreso. Diputados de la oposición pretenden empujar una moción de censura contra el ministro coordinador y sesionar el próximo 14 de mayo.

En la reunión de Gabinete prevista para las 14 el Presidente volverá a explayarse sobre la situación económica después de que Caputo pronosticara que la Argentina vivirá sus mejores 18 meses en las últimas décadas. Bullrich volverá a la Rosada después de pedir en televisión que Adorni aclare cuanto antes su situación una posición que no cayó bien en la Rosada.

La ex ministra de Seguridad compartió este viernes en Lugano una actividad con Pilar Ramírez lugarteniente de Karina Milei en la Ciudad. La última reunión ministerial fue el 6 de abril después de que se multiplicaron las denuncias contra Adorni en tribunales





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