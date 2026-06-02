Presidente Petro denuncia posible fraude electoral en Colombia a menos de tres semanas del balotaje

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, asegura tener pruebas de irregularidades en el censo electoral antes de las elecciones y desafía los resultados preliminares, mientras que el candidato opositor Abelardo de la Espriella se perfila como favorito para la segunda vuelta.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , ha presentado una denuncia sobre un posible fraude electoral en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, a menos de tres semanas de la segunda vuelta programada para el 21 de junio.

En un extenso mensaje difundido a través de la red social X, Petro afirmó contar con bases comprobadas que pueden ser entregadas a una autoridad competente. Señaló que la Registraduría Nacional, encargada de organizar los comicios, tenía un censo electoral de 41.421.973 electores dentro y fuera del país, pero cinco días antes de las elecciones este fue modificado para incrementarlo a 42.307.373.

Según explicó, la modificación consistió en alterar tanto el censo electoral como el número de puestos y mesas, argumentando que la diferencia se debe a que no se inscribieron en la fecha legal. Además, indicó que estas supuestas alteraciones se realizaron dos veces en la tarde del 26 de mayo.

En la primera vuelta, Abelardo de la Espriella resultó ser el candidato más votado, con 10,3 millones de sufragios, equivalentes al 43,74 %, mientras que el candidato de izquierda Iván Cepeda quedó en segundo lugar, según comunicó el mandatario esa noche. Petro afirmó que solo reconocería los resultados definitivos del escrutinio realizado por los jueces de la República, cuyos datos fueron publicados el martes y confirmaron una coincidencia del 99,94 % con el conteo preliminar de la Registraduría.

El escrutinio oficial está prácticamente concluido, con un 99,98 % de las mesas contabilizadas. Aunque inicialmente Cepeda respaldó las dudas y dijo que esperaría el escrutinio oficial antes de pronunciarse, el lunes reconoció que las verificaciones de su campaña no encontraron evidencias de irregularidades de suficiente entidad como para cuestionar el proceso electoral. Pese a la publicación del escrutinio, el presidente insiste en sus denuncias y sostiene que existen elementos suficientes para hablar de un posible fraude electoral.

La situación genera tensión de cara a la segunda vuelta, donde se medirán De la Espriella y Cepeda, y pone en el centro de la atención la transparencia y la confianza en las instituciones electorales colombianas





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