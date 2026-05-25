Presidente Milei muestra unidad con su Gobierno y participa en Tedeum

El Presidente de la República, Javier Milei, mostró su apoyo incondicional a funcionarios como Manuel Adorni y participó en la ceremonia religiosa del Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó a la 'prudencia' de las autoridades para fortalecer la concordia y la justicia.

Tras semanas de apoyo incondicional a funcionarios de su gestión como Manuel Adorni, el Presidente se mostró con el resto de la primera plana de su Gobierno .

Javier Milei eligió el 25 de mayo para hacer una exhibición de la unidad dentro de su Gobierno. Acompañado por su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por su hermana y mano derecha, Karina Milei, el Presidente eligió un plomizo día de mayo para andar en manga de camisa cuando en otras oportunidades supo llamar la atención por sus capas de abrigo en jornadas con temperatura cálida





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