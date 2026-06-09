Presidente enlaza fe religiosa con política económica en homenaje a Menajem Mendel Schneerson

El jefe de Estado vinculó mandamientos bíblicos a la defensa de la propiedad privada y el libre mercado durante el tributo al Rebe de Lubavitch, resaltando la necesidad de seguir la ley divina para alcanzar la prosperidad nacional.

El presidente de la nación ofreció un extenso discurso en el marco del "Tributo al Rebe de Lubavitch ", una ceremonia que marcó el trigésimo segundo aniversario del fallecimiento del reconocido rabino Menajem Mendel Schneerson.

La cita, organizada por comunidades judías y autoridades locales, contó con la presencia de altos mandatarios, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil. Durante su intervención, el jefe de Estado subrayó la importancia de alinear la vida colectiva con los preceptos divinos, asegurando que si la sociedad actúa de forma estricta conforme a la ley del Creador, la prosperidad será inevitable.

El mandatario recordó su visita a la tumba del Rebe en la ciudad de Nueva York, realizada poco después de tomar posesión del cargo, y destacó la profunda influencia espiritual que esa figura tiene en su propia visión del país. En el desarrollo de su alocución, el presidente vinculó de manera directa sus convicciones religiosas con la política económica nacional.

Declaró que el sistema que sitúa la propiedad privada como uno de sus pilares fundamentales es el único que se encuentra en armonía con la ley de Dios.

A partir de esa premisa, recitó varios de los mandamientos bíblicos para justificar su postura: el mandamiento de "no matarás" lo describió como la base del principio de no agresión en su forma más pura, enfatizando que la vida del prójimo es inviolable; el precepto de "no robar" fue presentado como esencial para la existencia de un mercado libre, advirtiendo que la confiscación de bienes elimina los incentivos para la producción; y el mandato de "no codiciar" fue resaltado como indispensable para mantener la convivencia pacífica, pues sin respeto por la propiedad ajena no puede haber armonía social.

Para concluir, el presidente ofreció una reflexión teológica que buscó inspirar a los asistentes: "El paraíso no se alcanza, se trae, y se trae cumpliendo la ley de Dios en esta tierra y en este tiempo". La declaración generó aplausos y fue interpretada como un llamado a la acción colectiva basada en principios religiosos.

Posteriormente, el mandatario recibió mensajes de familiares y figuras públicas, entre ellos una emotiva carta escrita a su hermana tras la muerte del músico Indio Solari, que resonó en los medios. En otro ámbito, mientras el discurso se desarrollaba, sindicatos de transporte anunciaron una nueva huelga de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, planteando interrogantes sobre la fecha de la próxima medida de fuerza de la Unión de Trabajadores del Automóvil (UTA)





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