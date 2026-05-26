Presidente de San Lorenzo celebra la recuperación de terreno en Boedo

El presidente de San Lorenzo encabezó la presentación en el estadio Nuevo Gasómetro para anunciar la recuperación de terreno en Boedo, donde el club había sido despojado de la propiedad por la última dictadura militar. El dirigente calificó el anuncio como un hecho "muy especial en la historia del club" y agradeció a todos los que trabajaron durante tres años para alcanzar este objetivo.

El presidente encabezó la presentación en el estadio Nuevo Gasómetro bajo el lema "Ahora sí, la vuelta es total". El dirigente, que será candidato en las elecciones presidenciales del sábado próximo, que se llevarán a cabo para completar el mandato de Marcelo Moretti, calificó el anuncio como un hecho "muy especial en la historia del club".

"Hoy podemos decir que la vuelta es total, logramos la totalidad de los metros cuadrados que siempre tuvimos a lo largo de nuestra historia", expresó emocionado. Costantino agradeció a todos los que trabajaron durante tres años para alcanzar este objetivo. El club sumó los terrenos de la Corporación Buenos Aires Sur para que pueda usarlos en la construcción de su nuevo estadio.

"Estamos muy emocionados porque esto es el cierre de una herida que duró décadas", remarcaron desde la dirigencia. La noche que San Lorenzo tomó posesión efectiva del predio en Avenida La Plata (Foto: archivo). Aquella noche, miles de fanáticos celebraron en vigilia la recuperación de terreno en Boedor, y cerraron una herida abierta durante 40 años cuando el club fue despojado de la propiedad por la última dictadura militar





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