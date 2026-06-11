Presidente de la FIFA rinde homenaje a Macaya Márquez y Maradona en conferencia

El presidente de la FIFA, Infantino, destacó la trayectoria del periodista argentino Enrique Macaya Márquez y recordó momentos emblemáticos de la historia de los Mundiales, como la consagración de la Selección Argentina en México 1986 y el gol de Maradona ante Inglaterra.

El presidente de la FIFA destacó la trayectoria del histórico periodista argentino, que volverá a cubrir una cita mundialista y alcanzará un récord. Uno de los momentos más destacados de su intervención estuvo dedicado a una figura muy querida por el periodismo argentino: Enrique Macaya Márquez .

El presidente de la FIFA sorprendió al detenerse para reconocer la extraordinaria trayectoria del comunicador. Enrique Macaya Márquez, de Argentina, es un periodista que este año va a celebrar su Mundial número 18. Empezó a hablar de Mundiales en 1958, es increíble. El querido Enrique no está con nosotros hoy, pero sí va a estar en el Mundial.

Un gran abrazo de parte de todos y a seguir así. Las palabras del dirigente rápidamente tuvieron repercusión y fueron celebradas por colegas, fanáticos del fútbol y seguidores de Macaya, considerado una referencia indiscutida del periodismo deportivo tanto en Argentina como en el resto del mundo. Porque el presidente de la FIFA Infantino destacó que el Argentino Macaya Márquez vaya a comentar el mundial: 'Estamos todos'.

En otro tramo de la conferencia, Infantino también evocó algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de los Mundiales y puso el foco en el estadio Azteca, escenario que volverá a ser protagonista en esta edición. Afirmó el presidente de la FIFA antes de rememorar la consagración de la Selección Argentina en México 1986. Luego, hizo una mención especial a Diego Armando Maradona y al inolvidable relato de Víctor Hugo Morales que acompañó el histórico gol ante Inglaterra.

'El 86, con Diego, fue una emoción única. Recordamos el 'Ta ta ta' de ese golazo. También la final contra Alemania', De esta manera, en la víspera de una nueva Copa del Mundo, Infantino no solo puso en valor la historia del torneo, sino que también rindió homenaje a dos nombres que forman parte del patrimonio futbolístico argentino: Enrique Macaya Márquez y Diego Maradona. La escalofriante advertencia de Barrelier al segundo detenido antes del crimen de Agostin





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