Presidente de la Academia denuncia injusticias arbitrales y pide urgente reconstrucción del fútbol argentino

El presidente de la Academia criticó el arbitraje en la derrota contra Rosario Central, calificando el partido como 'vergonzoso' y advirtiendo que el fútbol argentino 'está roto'. También pidió una reflexión colectiva para mejorar la situación del deporte local.

El presidente de la Academia criticó duramente el arbitraje de Darío Herrera en la derrota por 2-1 contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito durante los cuartos de final del Torneo Apertura .

Tras un encuentro cargado de polémica, donde el equipo sufrió las expulsiones de Adrián "Maravilla" Martínez y Marco Di Césare, el dirigente lamentó la eliminación y cuestionó las decisiones arbitrales que, según él, perjudicaron a su equipo. En declaraciones a la prensa, el mandatario no escondió su frustración.

"Lo primero que quiero decir, más allá de la tristeza por la eliminación y la forma en que ocurrió, es felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico por el gran partido que hicieron. Sin embargo, no podemos ocultar el enojo por cómo terminaron las cosas", expresó. Luego, su discurso se tornó más violento al acusar a Herrera de responsabilidad directa en la derrota.

"Me duele, como a mucha gente, que el fútbol argentino se encuentre en este estado. Hoy fue un nuevo partido vergonzoso, en todos los sentidos. Me duele no solo por los jugadores, sino por todos los que amamos este deporte", dijo el dirigente. El presidente aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia a todo el ámbito del fútbol local.

"Soy un hombre del fútbol, y sé que a veces me verán con desprecio, pero estoy cansado de ver estas injusticias. Terminar un partido de esta manera nos deja con tristeza y frustración, preguntándonos '¿hasta cuándo?

'. Apelo a la reflexión: el fútbol argentino está roto y no da para más. Todos, desde los dirigentes hasta los hinchas, debemos actuar. Estoy aquí para decir que estoy dispuesto a contribuir a reconstruir nuestro fútbol", declaró.

Sus palabras resonaron con fuerza en un contexto donde el sistema arbitral y la conducción del deporte son temas de constante debate





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Argentino Arbitraje Academia Rosario Central Torneo Apertura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se adelantó el horario del duelo entre Rosario Central y RacingLa Liga Profesional de Fútbol tomó nota de lo que pasó el sábado y decidió modificar el inicio del partido en el Gigante de Arroyito 'por cuestiones televisivas'.

Read more »

Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo, formaciones y horarioEn lo que promete ser un partido de alto vuelo, el Canalla y la Academia se enfrentan por los cuartos de final en el Gigante de Arroyito.

Read more »

Independiente queda eliminado de los octavos de final tras una derrota dolorosa ante Rosario CentralEl Rojo perdió 3-1 contra Rosario Central y no logró mantener la ventado en el encuentro, sumándose a una serie de partidos en los que Independiente perdió la ventaja a lo largo del torneo. Además, el equipo se enfrenta a preocupación factores relacionados con su defensa en lugar de su fortaleza en el ataque.

Read more »

Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TVLa Academia visita Rosario con el envión anímico de la clasificación ante Estudiantes. Del otro lado aparece un Canalla fortalecido y con Ángel Di María como máxima bandera.

Read more »