Presidente de Diputados desmiente haberle pedido a Manuel Quintar que retirara el Tesla Cybertruck del Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó haberle pedido al legislador libertario Manuel Quintar que retirara del estacionamiento del Congreso el Tesla Cybertruck con el que se presentó el miércoles y defendió su derecho a ‘manejar el auto que quiera’.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó haberle pedido al legislador libertario Manuel Quintar que retirara del estacionamiento del Congreso el Tesla Cybertruck con el que se presentó el miércoles y defendió su derecho a ‘ manejar el auto que quiera ’.

Desmintió, de esa manera, versiones de que se había molestado con su compañero de bloque por el gesto ostentoso que captó la atención pública, a raíz del costo exorbitante del vehículo que trajo desde Estados Unidos. Y que, como se supo después, aún no tiene los papeles obligatorios para circular.

‘Es absolutamente falsa la versión sobre un supuesto enojo mío para con Manuel Quintar, como así también que alguien le haya pedido que retire el Tesla del Congreso’, escribió Menem en redes sociales. Y añadió: ‘Puede manejar el auto que quiera con la plata que ganó trabajando. Eso es libertad’





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