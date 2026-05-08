Presidente comparte animación para promocionar nuevo esquema de inversiones

El mandatario compartió un video en Instagram para promocionar el nuevo esquema de inversiones anunciado por el Ministro de Hacienda y Finanzas, Thomas Milei. El video hace referencia a un buque destructor tradicional y un super rigi para destacar los beneficios del nuevo régimen.

El Presidente compartió una animación en redes para promocionar el nuevo esquema de inversiones, que según adelantó tendrá más beneficios que el RIGI original volví a destacar este viernes el anuncio del lanzamiento del súper RIGI y lo hizo en instagram con un particular video que compara al régimen de incentivo a las grandes inversiones con buques destructores para la guerra.

En el video, el RIGI es un buque destructor tradicional que navega en el océano y se convierte en uno mucho más imponente, llamado súper RIGI. Milei lo anunció el jueves, cuando partía desde Estados Unidos de regreso al país, y adelantó que el nuevo proyecto que enviará al Congreso tendrá mayores ventajas que el RIGI original y aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina





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